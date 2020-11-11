MANDURIA: IL PERSONALE DEL NUCLEO OPERATIVO RADIOMOBILE DELLA COMPAGNIA CC DI MANDURIA, NEL CORSO DI SERVIZIO DI CONTROLLO STRAORDINARIO DEL TERRITORIO IN AREE RURALI, HA RINVENUTO IN UN CASOLARE ABBANDONATO: UN FUCILE A POMPA, 2 FUCILI DA CACCIA, E 150 MUNIZIONI DI VARIO CALIBRO, IN PERFETTO STATO DI CONSERVAZIONE. SONO INOLTRE STATE AVVIATE INDAGINI TESE A RISALIRE ALLA PROVENIENZA DEI MANUFATTI, CHE SONO STATI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO IN ATTESA DI ESAMI BALISTICI.
© 2020, redazione. Tutti i diritti riservati