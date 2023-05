Delegazione del Togo in Puglia per parnership con imprese italiane

Ad accompagnarli l’imprenditore di caffè martinese Pino Fumarola

Una delegazione di alto profilo proveniente dal Togo, composta da imprenditori e rappresentanti governativi, è arrivata in Puglia per confermare l’affidabilità dei partner italiani, in particolare quelli pugliesi.

Ad accogliere la delegazione Pino Fumarola un versatile imprenditore a 360 gradi da sempre lungimirante e propositore di buone idee non strettamente commerciali, ma con rilevanze etiche.

Imprenditore nel settore del caffè (il suo brand è MOROLA) Pino Fumarola si è impegnato negli anni per la trasparenza e il valore della catena di produzione.

Ha acquistato una piantagione di caffè in Honduras e ha ottenuto riconoscimenti per la qualità del caffè prodotto.

Ha anche avviato progetti in Togo per aiutare i produttori locali a coltivare caffè di alta qualità in modo sostenibile. Pino crede nell’aiutare i contadini a ottenere un giusto compenso e a migliorare le loro condizioni di vita.

L’imprenditore pugliese Pino Fumarola con la delegazione del Togo

Recentemente, ha stretto un accordo di fusione tra King Caffè e MOROLA Caffè Italiano per creare MOROLA Africa, un’azienda che promuoverà la produzione e la commercializzazione di caffè trasparente.

L’imprenditore martinese è diventato una vera e propria star nel Togo con decine di articoli che esaltano la sua attività.

L’imprenditore puliese Pino Fumarola è diventato un personaggio noto nel Togo per le sue attività

Proprio per questo, la delegazione del Togo, composta da imprenditori e rappresentanti governativi è arrivata in Puglia.

Tra questi: Ige Tokumbo: Imprenditrice di Eco Village e Utrader che rivalorizzano i rifiuti di plastica, Edem Komi Amoudokpo: Premier Consigliere incaricato degli affari economici dell’Ambasciata del Togo in rappresentanza dell’Ambasciatore Togolese in Francia con delega all’Italia, Fofana Abdul: Consigliere del Presidente, Paul Kpelly: Imprenditore della Kpelly Industries e Segretario Generale dell’ASSOITA.tg.

Visiteranno la Puglia in questo weekend per rafforzare i legami con i partner italiani, in particolare quelli della Puglia.

Durante il programma di tre giorni, la delegazione parteciperà a incontri d’affari, visite culturali e momenti di formazione.

Saranno visitate imprese locali. Si terranno incontri con rappresentanti di associazioni e istituzioni, e verrà presentata l’opportunità di lavoro in Togo.

Il programma si concluderà con la partenza della delegazione lunedì prossimo.

Sarà l’occasione di mettere insieme e valutare opportunità di lavoro in Togo coinvolgendo potenziali investitori e acquirenti.

Il programma della visita includerà incontri d’affari, visite culturali e momenti di formazione.

La delegazione visiterà imprese locali come Legno In Cisternino e il Frantoio Frantolio Cisternino, seguiti da una cena presso l’Agri Bistrot di Pantaleo a Speziale.

Ci saranno anche incontri con Saverio Benedetto, una visita a un caseificio a Bari e una presentazione dell’Associazione presso lo studio di Saverio di Benedetto.

Dopo il pranzo a Bari Estramurale, la delegazione si trasferirà ad Alberobello e avrà una cena a Costa Merlata.

La domenica sarà dedicata alla cultura e alla formazione, con visite a Martina Franca, AFROSCHIC, il convento delle Agostiniane e il concept store MOROLA.

Riceveranno una formazione sull’autentico espresso italiano presso il concept store MOROLA. Dopo il pranzo, visiteranno il quartiere delle ceramiche a Grottaglie, seguito da un cocktail al bar Morola di Sangiorgio Jonico e una cena a Caranna Il Capriccio.

Il programma si concluderà con la partenza per Cisternino.