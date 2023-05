Beppe Convertini – il coraggio dopo lo scontro in moto: “Ho continuato a lavorare con le ferite al volto”. Beppe Convertini, noto attore e conduttore di programmi televisivi e radiofonici come Linea Verde, ha subito un grave incidente in moto a Roma due settimane fa.

Lo ha rivelato oggi sui social, dopo aver continuato a lavorare per oltre 10 giorni nonostante le ferite al volto. Il conduttore pugliese ha deciso di fermarsi per qualche giorno per operarsi al naso e all’occhio, danneggiati dallo scontro con un’auto che gli ha tagliato la strada.

Beppe Convertini ricoverato dopo l’incidente in moto Beppe Convertini ha raccontato ai suoi fan su Instagram il brutto episodio che lo ha visto protagonista.

“Questo succede quando sei in moto e un’auto ti taglia la strada”, ha scritto il conduttore di Linea Verde, mostrando le foto delle sue ferite. Non si conoscono altri particolari sull’incidente, avvenuto a Roma qualche settimana fa. Il conduttore pugliese ha cercato di nascondere le conseguenze dello scontro indossando gli occhiali da vista nelle ultime due puntate del programma televisivo dedicato alla natura e all’agricoltura. Dopo aver sopportato il dolore per diversi giorni, ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico al naso e all’occhio, che sono stati lesionati dall’impatto con l’auto.

L’operazione è stata effettuata presso l’ospedale San Filippo Neri di Roma, dove Beppe Convertini ha incontrato “persone che stanno soffrendo realmente”.

Il conduttore di Martina Franca ha quindi invitato i suoi seguaci a non dimenticare chi soffre.