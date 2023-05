La Magica Valle d’Itria ha ospitato il Primo Summit sul Turismo. Un evento di grande successo e rilevanza per il territorio pugliese, patrocinato dal Comune di Martina Franca. L’incontro ha visto la partecipazione attiva e qualificata dei rappresentanti istituzionali e degli operatori turistici della Valle d’Itria e di altre località della regione, tra cui l’assessore regionale Gianfranco Lopane.

L’obiettivo del summit era quello di confrontarsi e condividere idee, progetti e strategie per valorizzare e promuovere le bellezze e le peculiarità di questa zona, nota anche come la Valle dei Trulli,che comprende città come Alberobello, Cisternino, Ceglie Messapica, Ostuni e Martina Franca.

Tra i temi affrontati durante il dibattito, ricco di spunti e suggerimenti, si sono evidenziati l’importanza di un’azione coordinata tra i comuni della valle, la realizzazione di una tourist card per offrire vantaggi e servizi ai visitatori, la creazione di un cartellone unico degli eventi culturali ed enogastronomici, il potenziamento dei trasporti pubblici e privati, lo sviluppo di percorsi naturalistici e storici.

Al termine dell’evento, l’assessore regionale si è impegnato a sostenere la realizzazione di un collegamento diretto tra gli aeroporti pugliesi e la Valle d’Itria, mentre gli organizzatori hanno annunciato la prossima costituzione di una Destination Manager Organization, una struttura operativa per gestire e coordinare le attività turistiche del territorio.

Il Primo Summit sul Turismo è stato quindi un’occasione preziosa per mettere in luce le potenzialità e le sfide della Valle d’Itria, un luogo incantevole che merita di essere scoperto e apprezzato da sempre più visitatori.

Un appuntamento da ripetere presto per continuare a lavorare insieme per il bene comune.