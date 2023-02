OFFERTE DI LAVORO PER TARANTO: Ecco le aziende che cercano personale

L’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

In quest’ottica, le offerte pubblicate sul portale regionale LAVORO X TE, vengono ora raccolte in un Report settimanale che può senz’altro essere di ausilio alla ricerca di lavoro da parte di utenti e lettori, come dimostrato da analoghe esperienze in altre province pugliesi.

4° Report delle Offerte di lavoro attive della provincia di Taranto divise per settore e il link da cui scaricare il Report : https://bit.ly/40ZhakU