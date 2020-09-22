DATI AGGIORNATI ALLE 7.00 – SEZIONI 540/544
Liste Collegate a Michele Emiliano
PARTITO DEMOCRATICO
|Candidato
|Preferenze
|PENTASSUGLIA DONATO DETTO “PENTA”
|9.615
|MAZZARANO MICHELE
|4.115
|DI GREGORIO VINCENZO DETTO “ENZO”
|3.185
|LONOCE LUCIO
|2.186
|SGOBBIO ANNA BARBARA MARIA DETTA “ANNA”
|1.469
|PALMISANI ANNA DETTA “ANNARITA”
|838
|POMPIGNA LUCIA
|283
POPOLARI CON EMILIANO
|Candidato
|Preferenze
|STELLATO MASSIMILIANO
|3.185
|MUSILLO VINCENZO DETTO WALTER
|2.183
|FARILLA COSIMA DETTA MINA
|1.358
|PUNZI VITO ANTONIO
|1.189
|CINTO MADDALENA
|815
|D’AVANZO FRANCO
|490
|BOSHNJAKU FATBARDHA DETTA BIANCA
|311
CON EMILIANO
|Candidato
|Preferenze
|
|LOPANE GIANFRANCO
|6.307
|BOVE GIUSEPPA DETTA TONIA
|3.173
|PETRARULO CIRO
|1.376
|LAROCCA LORENZO
|1.322
|MICCOLI ANGELO
|776
|MOSCOGIURI ROSA DETTA ROSSELLA
|397
|CARELLI ANNA DETTA ANITA
|324
SENSO CIVICO – UN NUOVO ULIVO PER LA PUGLIA
|Candidato
|Preferenze
|
|BORRACCINO COSIMO DETTO MINO
|5.524
|TURCO GIUSEPPE DETTO PEPPO
|2.430
|SARACINO GLORIA ANNA
|1.116
|BRUNO ANTONIO
|681
|ALBA DONATO
|623
|MELLONE MARIA GRAZIA
|579
|TURTURICI TIZIANA
|513
ITALIA IN COMUNE
|Candidato
|Preferenze
|
|BITETTI PIETRO
|3.709
|PASTORE PASQUALE
|1.921
|DI PIPPA GIAMBATTISTA
|1.290
|GRASSI ARMANDO
|573
|GALEONE ANTONELLA
|328
|MIOLA ANNA DETTA MARILENA
|149
|SUMA ADELE MARIANGELA
|80
PUGLIA SOLIDALE E VERDE
|Candidato
|Preferenze
|
|LEO FRANCESCO
|1.817
|CAPRIULO DANTE
|914
|CONVERTINI ELENA
|630
|CARBOTTI GIOVANNI MICHELE DETTO “NINO”
|486
|BENNARDI GIUSEPPE
|484
|BALDO ELIANA
|443
|CARATI ANNAMARIA
|242
EMILIANO SINDACO DI PUGLIA
|Candidato
|Preferenze
|
|SPALLUTO ALFREDO
|760
|BASI FRANCESCO
|256
|MANICA GRAZIA
|244
|MAGRI’ TIZIANA
|219
|SPINALI LORENA
|212
|LOMARTIRE MAURIZIO
|188
|DI MAMBRO TIZIANA
|17
PARTITO ANIMALISTA
|Candidato
|Preferenze
|
|TOTARO MATTIA
|33
|CAMPANA ISABELLA
|31
|CERIELLO CRISTIANO
|15
|PALUMBO PATRIK
|3
|ARMENANTE GIUSEPPE
|–
PENSIONATI E INVALIDI GIOVANI INSIEME
|Candidato
|
Preferenze
|RUSCIANO PIETRO
|128
|CANDELLI FEDERICO
|31
|COCCIA EMILIA
|4
|TROCCOLI PIETRO
|3
|NACLERIO LETIZIA
|1
|SANNICANDRO ANGELA
|1
|TANZI ROBERTO
|1
SINISTRA ALTERNATIVA
|Candidato
|Preferenze
|PORFIDO NICOLA
|16
|CIAVARELLA ANTONIETTA
|11
|POMO MAURO
|9
PARTITO DEL SUD – MERIDIONALISTI PROGRESSISTI
|Candidato
|Preferenze
|TRACQUILIO FRANCESCO
|119
|DELL’EDERA ANTONIA
|1
|GELARDI VINCENZO
|–
DC PUGLIA
|Candidato
|Preferenze
|TRAMONTE LUIGI
|53
|ROTONDO LAURA
|7
|CUSCITO SANTA
|6
PPA – PARTITO PENSIERO E AZIONE
|Candidato
|Preferenze
|LANOTTE GIOVANNA
|4
|DICORATO MICHELE
|1
|BRANCATO BRUNO
|–
SUD INDIPENDENTE PUGLIA
|Candidato
|Preferenze
|GRECO FRANCESCO
|4
|GIORGIO GIACINTO
|1
|GUACCI ANTONIO
|–
|DI PALO STEFANIA
|–
SOCIETA’ APERTA ASSOCIAZIONE I LIBERALI
|Candidato
|Preferenze
|AMBROSINI NICOLA
|8
|ROMITO MARIA CRISTINA
|2
|RAGONE GIANCARLO
|1
|CURCI DONATO
|1
LISTE COLLEGATE A RAFFAELE FITTO
FRATELLI D’ITALIA
|Candidato
|Preferenze
|PERRINI RENATO
|9.212
|MAIORANO LUIGI GIOVANNI
|3.827
|PERRONE AGOSTINO DETTO COSTANTINO
|2.182
|VIETRI GIAMPAOLO
|2.062
|PILOLLI DOMENICO GIOVANNI DETTO GIANDOMENICO
|1.929
|ARRE’ FRANCESCA
|1.298
|RIGO MARIO
|993
LEGA SALVINI PUGLIA
|Candidato
|Preferenze
|CONSERVA GIACOMO
|4.690
|TURCO FRANCESCO
|2.169
|TRAMONTE ANTONIO
|2.020
|LATERZA LUIGI DETTO GIGI
|1.946
|BOCCUNI PATRIZIA
|761
|LIUZZI STEFANO
|687
|UNGARO GIOVANNI
|649
FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FITTO
|Candidato
|Preferenze
|DE PALMA VITO
|3.443
|MORGANTE LUIGI
|3.034
|DI CUIA MASSIMILIANO DETTO “MASSIMO”
|2.633
|MARRAFFA MICHELE
|2.080
|FRANZOSO FRANCESCA
|2.078
|CONVERTINO FLORIANO
|1.768
|INGROSSO UMBERTO
|1.236
LA PUGLIA DOMANI
|Candidato
|Preferenze
|SCALERA ANTONIO PAOLO
|4.915
|TOMMASINO GIUSEPPE GREGORIO BENEDETTO
|4.619
|SANTORO MARIA
|2.559
|MONTANARO LUIGI
|1.977
|SCARCIGLIA ALESSANDRO
|1.597
|INFESTA NICOLA
|1.421
|MAZZA PATRIZIO
|435
UDC – NUOVO PSI
|Candidato
|Preferenze
|PONTICELLI SALVATORE DETTO TOTO
|1.374
|FUGGIANO SALVATORE CLAUDIO
|1.247
|PIERRI FRANCESCO
|686
|DONATELLI GIOVANNA
|557
|BASILE DEBORA
|290
|CITO MARIO
|146
|SISTO SERGIO
|52
LISTE COLLEGATE AD ANTONELLA LARICCHIA
MOVIMENTO 5 STELLE
|Candidato
|Preferenze
|GALANTE MARCO
|2.144
|SILVESTRI GAIA
|2.036
|MOLENDINI FABIOLA AGATA
|1.364
|ALOIA LUCIANO
|1.124
|LA NEVE VINCENZO
|800
|DE BELLIS ANNAMARIA
|493
|BOZZA ROSANGELA
|487
PUGLIA FUTURA – LARICCHIA PRESIDENTE
|Candidato
|Preferenze
|MELLI SILVANA
|229
|GIARACUNI ROSITA
|152
|SPAVENTA GIOVANNI
|23
|MACCHIA LUIGI
|19
|OBICI FULVIO
|4
LISTE COLLEGATE A IVAN SCALFAROTTO
ITALIA VIVA
|Candidato
|Preferenze
|ROSSETTI GIULIO
|1.365
|ANGELINI VINCENZO
|370
|SCIALPI ANTONELLA
|355
|LIBRARO CAMILLA
|230
|COMO LUIGI DETTO “GIGI”
|225
|COLAPIETRO MARIA VITTORIA
|155
|MONTECRISTO GIUSEPPE
|36
SCALFAROTTO PRESIDENTE
|Candidato
|Preferenze
|DI LENA ANGELO
|456
|MESSE VERUSCHKA
|67
|MARTUCCI MARCO
|65
|GIANCOLA IVAN
|40
|DEL POPOLO MARIA CARMELA
|34
|ARPAIA ANTONIO
|28
FUTURO VERDE
|Candidato
|Preferenze
|CARDELLICCHIO ANTONIA
|9
|MANIGRASSO FABIANA
|9
|BIASI GIOVANNI
|5
|FANELLI PIETRO
|1
|CIMADOMO CLAUDIO
|–
LISTA COLLEGATA A MARIO CONCA
CITTADINI PUGLIESI CONCA PRESIDENTE
|Candidato
|Preferenze
|VITELLIO LUCIA
|64
|SERIO FRANCESCO
|52
|CACCAVALE LOREDANA
|21
|QUINTAVALLE LUIGI
|21
|CORATELLA MASSIMO
|18
|MASI GIANVITO
|15
|D’INGEO ANGELO
|7
LISTA COLLEGATA A NICOLA CESARIA
LAVORO AMBIENTE COSTITUZIONE
|Candidato
|Preferenze
|BASTA VALENTINA
|88
|CALABRETTI PIERDAVIDE
|58
|CESARIA NICOLA
|35
|LA TANZA EMILIANO
|28
|MARTURANO TIZIANA
|11
|DONNO ADA
|10
|MORELLI GIUSEPPE
|3
LISTA COLLEGATA A PIERFRANCO BRUNI
FIAMMA TRICOLORE
|Candidato
|Preferenze
|TAURINO SALVATORE
|117
|MELE PATRIZIA
|12
|ROMANO ELIANO
|10
|CALVI CRISTINA
|3
|SCOGNAMILLO GIULIANA OLIMPIA
|1
|ARDITO ALESSANDRO
|1
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