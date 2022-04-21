GRANDE COMMEDIA IN SCENA DI MARINELLI IL 24 APRILE CON IL DEBUTTO DI EMANUELA SCARCIGLIA “UN PICCOLO TALENTO PROMETTENTE”
È POSSIBILE TROVARSI DI FRONTE UNA NOBIL DONNA MORTA 81 ANNI FÀ?
È POSSIBILE ASSUMERE DEGLI ATTORI PER PIANGERE A PAGAMENTO AI FUNERALI?
È ANCORA POSSIBILE CONVERTIRE I PIANGIATTORI A RIDICOLATTORI PER FRONTEGGIARE LO STRESS DA COVID?
AVRAI LA RISPOSTA A QUESTE DOMANDE SOLO SE VAI A VEDERE L’ ULTIMA COMMEDIA (IN ORDINE CRONOLOGICO) DI CICCIO MARINELLI. LA DATA E’ DOMENICA 24 APRILE CON PORTA ALLE ORE 18:30. IL LUOGO È L’ AUDITORIUM DEL SACRO CUORE IN VIA F.LLI MELLONE QUASI ANG.VIA DANTE. IL COSTO DEI BIGLIETTI È TUTTE LE MODALITÀ PER ACQUISIRLI LO POTETE RILEVARE LEGGENDO LA LOCANDINA. OLTRE CICCIO MARINELLI PARTECIPANO ALLO SPETTACOLO: LUCIA MULLER, TINA GRECO, MARIA TERESA MONGO E LE SORELLE ANNA E MARIA PAPPALARDO. DIREZIONE ARTISTICA E ORGANIZZATIVA: DANIELE LUPO ED EMANUELA SCARCIGLIA.
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PER ACQUISTARE LE PRIMISSIME FILE PER LO SPETTACOLO DEL 24 APRILE.
-BAR DANTE VIA DANTE 101 TARANTO
-BAR KAOS (VIA DI PALMA ANG.VIA F.LLI MELLONE)
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INFO E PRENOTAZIONI EXTRA DALLA SESTA FILA CHIAMARE SUBITO AL 3911113657-3479918761 🎭