UN INCIDENZA MEDIA NAZIONALE DI 42,5 INFORTUNI MORTALI OGNI MILIONE DI OCCUPATI.
PER CAPIRE DOVE I LAVORATORI RISCHIANO MAGGIORMENTE LA PROPRIA VITA.
LA LOMBARDIA SI CONFERMA ANCHE A FINE ANNO LA REGIONE PIÙ SICURA D’ITALIA: E’ INFATTI LA REGIONE CON L’INCIDENZA DI INFORTUNI MORTALI SULLA POPOLAZIONE PIU’ BASSA IN TUTTA ITALIA (26,3 CONTRO IL DATO MEDIO NAZIONALE DI 42,5).
LE REGIONI DEL CENTROSUD DEL PAESE SUL PODIO DELL’INSICUREZZA
IN ZONA ROSSA: PUGLIA, CAMPANIA, BASILICATA, UMBRIA, MOLISE, ABRUZZO E VALLE D’AOSTA.
IN ZONA ARANCIONE: TRENTINO ALTO ADIGE, PIEMONTE, MARCHE, FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA ED EMILIA ROMAGNA.
IN ZONA GIALLA: LAZIO, SICILIA, VENETO E SARDEGNA.
IN ZONA BIANCA: LOMBARDIA, TOSCANA E CALABRIA.
I CAMBI DI ZONA RISPETTO AL MESE SCORSO: LA LIGURIA E L’EMILIA ROMAGNA ESCONO DALLA ZONA GIALLA ED ENTRANO IN ZONA ARANCIONE; LA TOSCANA LASCIA LA ZONA GIALLA ED ENTRA IN ZONA BIANCA.
INTANTO, LE DENUNCE DI INFORTUNIO TOTALI SONO IN LIEVE AUMENTO (+0,2 %). NEL 2021 SONO 555.236. ERANO 554.340 A FINE 2020.
LA ZONIZZAZIONE A COLORI È LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA ELABORATA DALL’OSSERVATORIO SICUREZZA SUL LAVORO VEGA ENGINEERING DI MESTRE, PER FOTOGRAFARE, ALLA STREGUA DELLA PANDEMIA, L’EMERGENZA MORTI BIANCHE IN ITALIA.
fonte: Vega Osservatorio Sicurezza