Martina Rinascimentale la produzione artistica a Martina nel periodo dal 500 e 600: il nuovo lavoro di ricerca dello storico Piero Marinò. Alla scoperta della Martina rinascimentale con il nuovo studio del prof. Piero Marinò. Sarà presentato venerdì 28 aprile, alle 18.30, a Martina Francanella Sala Congressi del Park Hotel San Michele.

Pietro Marinò, – scrittore, ricercatore e storico, si è laureato in Lettere Moderne nel 1968 presso l’Università degli Studi di Bari. – “Noi martinesi abbiamo la fortuna di vivere in una città meravigliosa, mai abbastanza valorizzata, che nemmeno noi conosciamo in tutta la sua bellezza. Come una donna pudica Martina non ama far conoscere interamente le proprie grazie. Si scopre un pó alla volta e cela sempre qualcosa. Quando credi di conoscerla tutta ecco che ti offre un nuovo aspetto di sé, un manufatto completamente nuovo.”

Oltre 350 pagine impreziosite da un ricchissimo materiale fotografico (circa 450 foto realizzate in gran parte dallo stesso autore) per ripercorrere la storia, forse meno conosciuta, rispetto a quella della Martina Barocca, ma altrettanto fondamentale, della “Martina Rinascimentale”.

Questo propone il nuovo lavoro di ricerca dello storico Piero Marinò, che sarà presentato ufficialmente, in anteprima e in esclusiva, venerdì 28 aprile (alle 18.30), nella Sala Congressi del Park Hotel San Michele, a Martina Franca.

Un’opera monumentale, pronta a divenire un libro di prossima pubblicazione, che, come sottolinea lo stesso autore, “intende mettere a fuoco la produzione artistica, a Martina, nel 500 e 600, prima del secolo d’oro: un patrimonio che, per quanto contaminato, quando non cancellato dal Barocco, ha conservato numerosi manufatti architettonici e preziose testimonianze pittoriche e scultoree, a dimostrazione del profondo legame tra la città e l’Arte, che meritano di essere portate a conoscenza del grande pubblico”.

Martina Rinascimentale la produzione artistica a Martina nel periodo dal 500 e 600: il nuovo lavoro di ricerca dello storico Piero Marinò

Un evento fortemente voluto dall’Associazione Asterisco che prosegue così la sua attività di promozione della cultura in tutte le sue molteplici espressioni e di valorizzazione delle eccellenze della nostra terra attraverso l’organizzazione di iniziative che vedono il coinvolgimento diretto di personalità illustri, a partire dall’ormai istituzionale “Premio Asterisco”, giunto quest’anno alla sua tredicesima edizione.