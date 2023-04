Taranto F.C. 1927 – Mastromonaco: “Mister Capuano mi ha insegnato tantissimo”

Mastromonaco è ancora triste per i mancati play off. Parlavano per lui i suoi occhi, durante la trasmissione Rossoblù di Antenna Sud Extra, magistralmente condotta da Gianni Sebastio. “Abbiamo interpretato la gara proprio con tutti i crismi, eravamo convinti di farcela.

Stavamo bene fisicamente, forse ancora meglio della vittoria roboante con il Pescara. Comunque il Messina era ben strutturato. ma noi ce l’abbiamo messa tutta, lo confermano i legni.

Una sorta di premio aver visto tanta gente allo stadio. Ricordiamo che è stato un anno con pochi tifosi per la diserzione.

L’annata è stata straordinaria! Da come siamo partiti a come siamo arrivati, dà enorme soddisfazione.

Capuano mi ha insegnato tantissimo. Ho dato tanto ai compagni, assist compresi.

Per quanto riguarda me, è una grande soddisfazione professionale aver trasformato le critiche in applausi”. Chapeau.

