LECCE – Abusivismo edile all’oratorio.

Abusivismo edile all’oratorio. Don Mattia Murra, 34 anni, parroco della chiesa di Santa Maria del Popolo a Surbo, è stato indagato per aver realizzato opere ritenute prive di permessi nell’area scoperta dell’ oratorio della chiesa.

L’inchiesta avviata dal pubblico ministero Maria Consolata Moschettini, a seguito del sopralluogo effettuato lo scorso 22 dicembre dai carabinieri di Surbo e dell’ispettorato dei lavori di Lecce. Imputa nello specifico la realizzazioni di una struttura con tettoia in acciaio, e base cemento armato, per la quale non sarebbe stata presentati i realizzati permessi ed autorizzazioni necessari. Non sarebbe stata presentata inoltre la denuncia di inizio lavori nonché la progettazione di due piscine interrate ancora in fase di realizzazione e di un vano tecnico per le pompe, anch’esso interrato. Il gip Angelo Zizzari ha disposto il sequestro preventivo d’urgenza del cantiere.

