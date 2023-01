Fragagnano, Maria Addolorata Franco compie 100 anni: festa con il Sindaco Fischetti

Fragagnano in festa per i 100 anni di Maria Addolorata Franco. La centenaria ha festeggiato con i suoi familiari e le autorità cittadine, entrando tra i “centenari d’Italia”, in una giornata di grande festa per il paese.

Maria Addolorata Franco è nata esattamente cento anni fa! Il 02/01/1923 a Fragagnano. Una vita la sua di lavoro. Ha avuto ben 5 figli, ed è sopravvissuta alla seconda guerra mondiale.

In questa importante ricorrenza, i parenti e gli amici hanno deciso di festeggiare Maria Addolorata Franco assieme al primo cittadino di Fragagnano Giuseppe Fischetti, che ha augurato altri cento di questi giorni all’arzilla nonnina e con grande affetto ha inteso festeggiare assieme a lei e alla sua famiglia questo importante traguardo. Il sindaco Fischetti ha donato un bouquet di fiori alla centenaria e una targa firmata dall’intera Amministrazione. Erano presenti il parroco don Graziano Lupoli, il vicesindaco Lucia Traetta, don Enzo Succa e il Comandante della locale Stazione dei carabinieri Rodolfo Gentile.

Anche la Pro Loco presieduta da Nunzia Digiacomo, ha voluto omaggiare la signora Franco con un omaggio floreale ed una targa: “Alla signora Maria Addolorata Franco…i suoi 100 anni rappresentano un avvenimento che trasmette a tutti noi un prezioso patrimonio di tradizioni e di valori che sono, da sempre, alla base della nostra comunità. Auguri!”

Sindaco Giuseppe Fischetti: ” A lei porgiamo i più cari e affettuosi auguri, consci del prezioso patrimonio di valori umani, culturali e civili di cui i nostri anziani sono testimoni, un bagaglio di storie, tradizioni e saggezza che deve essere linea guida per le nuove generazioni, affinché dalle esperienze del passato, se ne tragga insegnamento per il futuro. Emblema di una vita dura, ma autentica, motivo di gioia ed orgoglio per l’intera comunità fragagnanese. Auguri di cuore alla nostra Maria per questo strepitoso traguardo”.