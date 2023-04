Il Taranto torna sul campo

Archiviata la stagione regolare con il pareggio contro il Messina e la tanta amarezza per non aver centrato i playoff solo per la classifica avulsa, il Taranto si è ritrovato nel pomeriggio di giovedì sul manto erboso dello stadio Erasmo Iacovone. Un modo per tornare a sorridere e sfogare senza pressione la tensione dopo le fatiche della stagione.

A rendere il pomeriggio odierno ancora più piacevole la visita di alcuni tifosi che hanno voluto omaggiare la squadra con uno striscione di ringraziamento per l’impegno profuso durante tutto il campionato.

La squadra continuerà a lavorare anche nei prossimi giorni a partire già da domani, venerdi 28 aprile, secondo un calendario che il tecnico Capuano stilerà giorno per giorno.