Brindisi-Cavese – Tutte le info

Domenica è scontro promozione. Difficile da ammetterlo, ma il Martina ha messo un timbro su questo campionato, vincendo in casa delle big come Barletta e Cavese.

Intanto la SSD Brindisi comunica che da questa mattina sarà possibile acquistare i biglietti per il match con la Cavese in programma per Domenica 30 Aprile alle ore 15.00 presso il “Fanuzzi” che sarà valido per il 30treesimo turno del campionato nazionale di Serie D Girone H.

Di seguito tutte le info:

Curva: 9 euro;

Gradinata: 12 euro;

Tribuna Laterale Est ed Ovest: 15 euro;

Under 15 e over 70, tutti i settori: 5 euro;

Under 10: gratuito;

Family ticket: 1 genitore + 1 figlio under15, 12 euro in Gradinata.

A tutti i prezzi va applicato il diritto di prevendita pari a 1.50€.

I ticket ridotti under/over saranno emessi previa esibizione del documento d’identità.

I biglietti si potranno acquistare presso i seguenti punti vendita:

– Brindisi Play Store di Viale Commenda 53.

– Soccorso Bollette, Via Appia 310.

– Edicola De Falco di via Conserva.

– L’Hospitale del Turista, Via S. Giovanni al Sepolcro 19.

– L’aspirapolvere di Via Aldo Moro 127.

– Gdn Soccorso Bollette di Via Cappuccini 69.

-PlanetWin365 di Via Sicilia 57.

– BDS Café di Via Santissima Annunziata 12.

– Agenzia Betitaly di Via A. Bafile 37.

– La Plaza, largo Concordia 8.

Si ricorda inoltre occasione del match con la Cavese è stata indetta la giornata “Forza Brindisi” presentata ad inizio stagione per cui l’abbonamento non sarà valido ai fini dell’accesso.

Si informa inoltre che per il suddetto match non saranno concessi accrediti di nessuna natura.

