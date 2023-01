La Bcc il 4 febbraio gioca la finale di Coppa Italia

Del Monte Coppa Italia A2, si giocherà sabato 4 febbraio la finale a Vibo Valentia

La Lega Pallavolo Serie A ha ufficializzato, nei giorni scorsi, le coordinate per l’atto conclusivo della Del Monte Coppa Italia A2. La finale tra Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Bcc Castellana Grotte, inizialmente prevista per domenica 5 febbraio, è stata anticipata a sabato 4 febbraio 2023 alle ore 19,45, sempre al Pala Maiata di Vibo Valentia.

L’anticipo della sfida che deciderà il vincitore della Coppa Italia A2 2022/2023 è dettato dalle necessità di palinsesto tv: la partita, infatti, sarà trasmessa anche in diretta Sky, oltre che in diretta streaming sul portale volleyballworld.tv. Raddoppiano così le opportunità di seguire in tv la finale tra Vibo Valentia e Castellana Grotte.

Per chi vorrà seguire, invece, live e in trasferta la Bcc Castellana Grotte a Vibo Valentia è stata attivata la possibilità di aderire al trasferimento in autobus. Indicativamente la partenza è in programma alle ore 12 di sabato 4 febbraio 2023 dal Centro Commerciale Grotte in via Putignano a Castellana Grotte. Il costo della trasferta è pari al biglietto di ingresso al palazzetto (che sarà ufficializzato nelle prossime ore). Adesioni preventive sul profilo instagram New Ultras Mater o ai numeri 3386791524 – 3331325111.