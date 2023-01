A Molfetta via Bitetto! Rivoluzione in panchina a Molfetta. Anzi, ritorno al passato. Torna Bartoli, esonerato Bitetto. Chiara la società nel Comunicato: “Mister Bartoli avrà il compito di centrare la salvezza in Serie D”. La sconfitta per 4-1 ad opera dell’ultima in classifica, ovvero la Puteolana, è stata fatale.

Ecco il comunicato della società: “La Molfetta Calcio comunica di aver sollevato Francesco Bitetto dalla conduzione tecnica della prima squadra. Il club biancorosso desidera ringraziare l’allenatore per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro quotidiano svolto fin qui”.

“La Molfetta Calcio allo stesso tempo comunica ufficialmente di aver riassegnato la guida tecnica della Prima Squadra a Renato Bartoli, il quale ha il compito di centrare la salvezza”.

“Infine – prosegue il comunicato – si comunica che Beppe Camicia ha rassegnato le dimissioni da Direttore Generale. A Beppe Camicia vanno i ringraziamenti più sentiti e i migliori auguri per il suo futuro professionale. Il nuovo Direttore Generale sarà comunicato nei prossimi giorni”.