Domenica 4 dicembre ancora una partita fra le compagini Umana Reyer e Happy Casa Brindisi. Tante volte questo match è fondamentale per i percorsi di ambedue le società, sia in B1 che in A1 ma anche in coppa Italia. L’appuntamento è al PalaPentassuglia alle ore 12.00. Il match sarà visibile in diretta, sia su Eleven Sports che su Eurosport 2.





0 Shares