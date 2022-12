Bari – I biancorossi devono vincere!

Tutto pronto per la partita casalinga contro il Pisa, incontro valido per la 15a giornata di Serie BKT. Si giocherà alle 15:00.

Ricci continua la fisioterapia. La notizia è che Cheddira proseguirà il mondiale. Il Marocco passa agli ottavi, addirittura come primo del girone. Il Pisa di oggi è solo un lontano parente di quello di Maran di iniziò campionato. Con D’Angelo, non ha mai perso, realizzando 4 vittorie e 4 pareggi. Ora è a metà classifica. Il Bari non vince da metà ottobre: da allora, 2 sconfitte e 4 pareggi per Mignani e soci. Il sogno della serie A si è allontanato ma, per fortuna, si deve ancora sperare. In attacco, Salcedo e Antonucci dovrebbero affiancare Scheidler, con Maiello leader del centrocampo. Il Pisa, si affiderà a Torregrossa. Curiosità: il Pisa è il secondo attacco della B con 24 reti mentre e il Bari è terzo con 24.

