Gli inquirenti ritengono trattarsi di incendio doloso

Lecce – due auto e la casa di un imprenditore a fuoco. Lecce – Due auto e la casa di un imprenditore a fuoco per fortuna al momento in casa non c’era nessun residente.

La villa è di proprietà di un 50nne del luogo. Sul posto i vigili del Fuoco ed i carabinieri, che da subito hanno propenso per la pista dolosa.

