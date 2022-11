Lecce – Oggi conferenza stampa con il Presidente Sticchi Damiani

Lunedì 21 novembre alle 12 è in programma una conferenza stampa per tracciare il primo bilancio di questo campionato.

Un incontro per parlare delle prime 15 giornate della Serie A 2022/2023. Lo stato maggiore dell’US Lecce si riunisce al Via del Mare.

La sala stampa Sergio Vantaggiato ospiterà la conferenza stampa in cui il presidente Saverio Sticchi Damiani, il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino e il direttore sportivo Stefano Trinchera parleranno di quanto fatto nel primo spezzone di campionato precedente allo stop per i mondiali in Qatar.