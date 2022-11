Bari – Nainggolan: “Sono integro, voglio giocare ma il mio telefono non squilla”

Quasi una dichiarazione del forte belga ai De Laurentis. Manca tanto al mercato, ho letto di diversi posti, Bari, Palermo, una squadra in Belgio ma il mio telefono non suona ancora. Voglio giocare a calcio, è ciò che mi ha tenuto dritto nella vita. Sono ancora integro, posso giocare”. Così il centrocampista ex Roma, Inter e Cagliari, Radja Nainggolan, ai microfoni di Radiolina durante la trasmissione “Il Cagliari in diretta”.

Il giocatore belga, attualmente svincolato dopo la rottura con l’Anversa, è in attesa di schiarite circa il suo prossimo futuro. Che, come spiegato dallo stesso Nainggolan, sarà ancora in campo. Dove, si vedrà.

Fonte tuttoBari.com