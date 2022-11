Brindisi – Il Brindisi fa pari con il Fasano

Fasano-Brindisi 1-1

Cronaca di un pari combattuto.

La partita disturbata dall’acquazzone ma il Fasano si dà da fare subito e passa in vantaggio al 7’ con Di Federico.

Il Brindisi reagisce e ci prova prima con D’Anna al 9’ e poi al 19’ con Dammacco.

Al 23’ finalmente pareggia. E’ Stauciuc che devia sotto misura dopo una mischia in area.

Da segnalare che al 27’ viene annullato un gol al Brindisi per fallo in attacco dello stesso Sirri.

Poi equilibrio fino alla doppia traversa del Brindisi al 53’.