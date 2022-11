Foggia – Gallo: “Per mezz’ora eravamo il Foggia, poi ci siamo persi”

Gallo è molto amareggiato in sala stampa. Vinceva per due a zero a circa mezz’ora dalla fine del match. Come dargli torto. “Per mezz’ora, abbiamo dimostrato di che pasta siamo fatti e abbiamo messo in campo un gran calcio. Poi siamo caduti nelle provocazioni ed abbiamo perso il bandolo della matassa. Di sicuro, sul 2-0. devo aver comunicato male con i ragazzi. Ora questa sconfitta deve servirci di lezione per le prossime volte. Non dimentichiamo il percorso fatto finora”.

