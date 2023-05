Varano Bike Mtb Race a San Pietro Vernotico. Immerso in luogo perfetto per respirare a pieni polmoni, vivere le emozioni di una competizione e godersi la giornate all’aria aperta.

Gara riservata a tutte le categorie Agonistiche ed Amatoriali della Federazione Ciclistica ltaliana e degli enti della consulta approvati nel 2023 (ACSI, AiCS, A.S.C., ASI, C.S.A.In., CSEN, CSI, ENDAS,

C.N.S.Libertas, MSP, OPES, UISP, US Acli)

ll percorso, si sviluppa nel sottobosco dei grandi eventi, è caratterizzato da continui sali scendi con pendenze molto dure (almeno 3), curve a gomito, radici e l’attraversamento di un corso d’acqua per 4,6km di pura frenesia agonistica, ridotta per esordienti e allievi.

La prima partenza alle ore 9:30 sarà

riservata alle categorie maschili e

femminili: Junior, Elitè, Under e tutti i Master, mentre alle ore 11:00

prenderanno il via le gare del campionato regionale FCI Puglia per esordientie alievi.



L’appuntamento è per domenica 7 maggio presso la masseria Guarini, nelľagro di San Pietro Vernotico, con

raduno fissato per le ore 8:00