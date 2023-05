Taranto – Giornata mondiale dell’Asma

Taranto, 02 maggio 2023 – Spirometrie gratuite a scuola, a Castellaneta

In occasione della Giornata mondiale dell’Asma che ricorre quest’anno il 2 maggio, l’unità operativa di Pediatria e Neonatologia del San Pio di Castellaneta ha aderito all’iniziativa promossa dalla Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili (SIMRI), con l’esecuzione di spirometrie gratuite nelle scuole e test di bronco-dilatazione.

L’Asma Day a Castellaneta si è svolto stamane presso l’istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale “Mauro Perrone”: dalle 9:30 alle 13 il team, guidato dalla dottoressa Iolanda Chinellato, ha eseguito circa 30 spirometrie gratuite su bambini e ragazzi, con particolare indicazione ad allergie a inalanti e pollini, asma bronchiale e tosse da sforzo e tosse persistente. Presente all’iniziativa anche la dottoresse Maria Vittoria Vinci, direttrice medica del San Pio, e la dottoressa Vita Maria Surico, dirigente scolastica dell’istituto, che hanno ringraziato il personale sanitario e scolastico che, in sinergia, ha collaborato per la buona riuscita dell’iniziativa.

“È un’iniziativa importante che dimostra grande sensibilità al tema da parte dell’azienda sanitaria e della scuola – dichiara la dottoressa Chinellato, promotrice dell’evento in collaborazione con SIMRI – Siamo tra i trenta centri in Italia che hanno aderito all’iniziativa della Società”.

“Il nostro personale medico e sanitario ha riscontrato grande attenzione da parte dei ragazzi e dei genitori, segno che la collaborazione tra famiglie, scuola e sanità è possibile su tematiche così sensibili che riguardano la prevenzione, l’adozione di corretti stili di vita e screening”, conferma Vito Gregorio Colacicco, direttore generale di Asl Taranto.

La Giornata Mondiale dell’Asma ricorre il 2 maggio e il tema dell’edizione di quest’anno è “La cura dell’asma per tutti”. L’evento, che si tiene tutti gli anni il primo martedì di maggio, è stato istituito nel 1998 su iniziativa della Global Initiative for Asthma (GINA), organizzazione impegnata da 30 anni ad aumentare la conoscenza dell’asma e migliorarne il trattamento. Il tema di quest’anno vuole sottolineare l’importanza della prevenzione nelle fasce sociali più deboli, in considerazione del fatto che la maggior parte del carico di morbilità e mortalità per asma si verifica nei paesi a basso e medio reddito.

Per curare bene bisogna fare una diagnosi corretta di asma, diagnosi che si effettua in presenza di una sintomatologia tipica che comprende difficoltà a respirare, dispnea, respiro sibilante, senso di costrizione toracica, tosse cronica anche secca. Tuttavia, per una diagnosi corretta è bene effettuare una valutazione spirometrica; sono infatti frequenti i casi di mancata diagnosi di asma, come pure i casi di una sovrastima di asma per errata diagnosi. Per questo, in occasione della giornata mondiale dell’asma 2023, la Società Italiana di Malattie Respiratorie Infantili (SIMRI) ha lanciato una campagna che vede coinvolti circa 30 centri italiani di Pneumologia Pediatrica associati alla Società, tra i quali la pediatria e la neonatologia del San Pio di Castellaneta.