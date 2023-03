Brindisi – Incontri e confronti dei carabinieri con i ragazzi sui principi della legalità. I Carabinieri incontrano e si confrontano con i ragazzi, parlando dei principi della legalità, soffermandosi in particolare su alcuni fenomeni maggiormente diffusi tra i giovani: bullismo, cyber bullismo e, più in generale, le insidie del web. Ma non solo, anche stalking, “revenge porn” e violenza di genere, con la recente introduzione della normativa sul “codice rosso”. Incontri e confronti che possono aiutare a maturare una più consapevole coscienza civica, nel rispetto di sé stessi e del prossimo.

Sono stati toccati aspetti teorici per fornire degli spunti di conoscenza delle leggi, ai quali è stata data una lettura pratica, con esempi concreti e curiosità avanzate dai ragazzi e dalle ragazze. Temi delicati ma altrettanto fondamentali per la formazione delle più giovani generazioni, che attraverso questi incontri possono entrare più a stretto contatto con le istituzioni e con il mondo degli adulti, di cui stanno pian piano entrando a far parte. Incontri e Confronti che possono aiutare a maturare una più consapevole coscienza civica, nel rispetto di sé stessi e del prossimo.

Nel corso dei mesi di gennaio, febbraio e marzo, i Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana hanno tenuto numerosi incontri con gli alunni di 13 istituti scolastici, dislocati su tutto il territorio di competenza (Francavilla Fontana, Villa Castelli, Oria, Erchie e San Pancrazio Salentino).

Gli appuntamenti, svoltisi principalmente presso gli istituti superiori, ma anche scuole medie ed elementari, hanno visto la partecipazione complessiva di circa duemila studenti, con i quali i militari dell’Arma hanno parlato dei principi della legalità, soffermandosi in particolare su alcuni fenomeni maggiormente diffusi tra i giovani: bullismo, cyber bullismo e, più in generale, le insidie del web. Ma non solo, anche stalking, “revenge porn” e violenza di genere, con la recente introduzione della normativa sul “codice rosso”.

