La giunta Melucci blocca i cantieri aperti in città mentre su Punta Penna lavori infiniti

Taranto – Cantieri sospesi per tutto il periodo natalizio. La giunta Melucci blocca i cantieri aperti in città mentre su Punta Penna lavori infiniti. Venendo incontro alle sollecitazioni manifestate da numerosi cittadini, anche per agevolare la viabilità durante il periodo festivo, l’amministrazione Melucci ha disposto l’interruzione dei lavori di scavo da parte di ditte ed enti terzi su alcune porzioni del territorio comunale.

Il provvedimento riguarda i cantieri per la posa di fibra telefonica e sottoservizi (rete elettrica, idrica e gas), che dal 19 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 resteranno fermi, previo ripristino provvisorio o definitivo di asfalto e marciapiedi interessati entro il 17 dicembre.

Restano esclusi i cantieri per i rifacimenti stradali gestiti direttamente dal Comune di Taranto e quelli dove la mancata prosecuzione dei lavori possa provocare conseguenze per l’igiene pubblica, sospensione di un pubblico servizio, o costituire pericolo per la pubblica incolumità.

Renato Perrini (FdI) di contesta i lavori infiniti sul ponte Punta Penna: “Punta Penna è fondamentale perché collega la città con la periferia e la provincia, il fronte adriatico con quello ionico. E’ evidente che i lavori in corso ormai da anni sono altres? fondamentali, soprattutto sul piano della sicurezza, ma per i tarantini iniziano a sembrare eterni! A causa di numerose interruzioni o limitazioni al traffico, infatti, per molti risulta difficile raggiungere il posto di lavoro fuori città, così come molti studenti sono costretti a saltare la prima ora di lezione e per i chi viene da fuori città. è impossibile raggiungere il cuore della città, con notevoli ripercussioni per i veicoli privati e per gli automezzi adibiti al trasporto merci, costretti a subire consistenti ritardi nella loro tabella di marcia.

“Per questo ha presentato un’interrogazione al presidente Emiliano e all’assessore ai Trasporti Maurodinoia per conoscere il cronoprogramma dei lavori, in modo particolare: quali lavori sono stati effettuati negli ultimi 36 mesi dall’ANAS e quante risorse sono state impegnate