Brindisi – Finalmente una vittoria in trasferta per la Happy Casa

Dopo il periodo negativo in trasferta, ecco la vittoria che tutti attendevano. E’ arrivata a Trieste contro L’Allinaz Dome. Se vogliamo, considerata la vittoria della settimana scorsa in casa, diventa una sorta di filotto positivo per i brindisini. Punteggio di 83 a 66. Il sole splende ancor di più se si considerano ben 4 elementi in doppia cifra, ovvero Perkins, Burnell, Mascolo e Bowman.

Prossimo match a Treviso domenica prossima, alle 18.30.