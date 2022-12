Bari – Auguri di Natale del Presidente De Laurentis alla stampa

Il Presidente del Bari Luigi De Laurentiis, durante l’incontro con la stampa per gli auguri di Natale, ha fatto più di qualche accenno, alle varie testate presenti, della situazione Bari calcio. Intanto ha fatto intendere che se ci sarà in corsa per la serie A, si tenterà, nonostante la doppia proprietà (Napoli). Ovviamente, una delle due proprietà, in quel caso, dovrà essere ceduta per forza di cose. Se si analizzano bene le sue parole, si comprende che qualche discorso di cessione è stato aperto. Insomma, tanta carne a cuore, specie ora che il campionato è diventato appetitoso.

