Demagogia sulla pelle dei cittadini e dei lavoratori ex ilva.

“On. Iaia(FdI): M5S e sen. Turco basta fare demagogia, Colpisce il fatto che la demagogia sul tema Ilva del M5S e del Sen. Mario Turco non abbia mai fine.

Ancora oggi, dinanzi al dramma di centinaia di lavoratori, di famiglie e decine e decine di imprese, il sen. Turco, dopo gli innumerevoli danni causati dal suo partito sull’argomento, continua a fare demagogia, usando espressioni altisonanti, come “Cantiere Taranto” che nulla aggiungono alla realtà dei fatti che come sempre è impietosa di fronte al nulla assoluto prodotto in tema di lavoro e di salute.

E’ bene ricordare che il sen. Turco ha rivestito, nei due Governi Conte, il cruciale ruolo di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e non ci risultano interventi di rilievo sul tema ex Ilva, nè su altri in verità, se non innumerevoli comunicati stampa che nulla hanno cambiato della realtà tarantina.

Oggi il M5S si scaglia contro il governo Meloni, insediato da appena venti giorni, reo di non si sa cosa, ignorando che il ministro alle Imprese e del Made in Italy, in tempo reale, ha convocato per giovedì tutte le rappresentanze sindacali per affrontare le questioni attinenti la crisi del siderurgico di Taranto e le conseguenti problematiche che riguardano il lavoro e le imprese dell’indotto.

Prendiamo atto che le forze politiche che appartengono al territorio e che rivestono ruoli all’opposizione in Parlamento invece di fare fronte comune nell’interesse dei lavoratori, delle imprese, dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro, preferiscono inventare polemiche strumentali pur di guadagnare un minimo di visibilità politica.”

Così l’on. Dario Iaia, Coordinatore Provinciale di Taranto di Fratelli d’Italia