𝐑𝐈𝐂𝐎𝐍𝐎𝐒𝐂𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐏𝐀𝐓𝐑𝐈𝐌𝐎𝐍𝐈𝐎 𝐔𝐍𝐄𝐒𝐂𝐎 𝐏𝐄𝐑 𝐆𝐑𝐎𝐓𝐓𝐄 𝐏𝐑𝐄𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐂𝐇𝐄 𝐒𝐀𝐋𝐄𝐍𝐓𝐈𝐍𝐄, 𝐏𝐀𝐆𝐋𝐈𝐀𝐑𝐎: “𝐎𝐊 𝐔𝐍𝐀𝐍𝐈𝐌𝐄 𝐀 𝐌𝐈𝐀 𝐌𝐎𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄. 𝐎𝐑𝐀 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐀 𝐈𝐓𝐄𝐑!”

β€œIl sΓ¬ unanime del Consiglio regionale alla mia mozione Γ¨ il punto di partenza per avviare l’iter di riconoscimento delle grotte preistoriche salentine come patrimonio mondiale Unesco. È un obiettivo a cui tengo particolarmente, perchΓ© puΓ² mettere a frutto un immenso giacimento quasi sconosciuto. Nelle viscere di queste grotte sono custodite, ancora intatte dopo millenni, le prime tracce della nostra civiltΓ . Con l’iscrizione delle Grotte preistoriche del Salento nel patrimonio Unesco si puΓ² innescare un processo di valorizzazione di questo patrimonio sotterraneo, sul modello di percorsi di fruizione giΓ realizzati in Francia, Spagna e Marocco in grotte analoghe nel bacino del Mediterraneo, la culla della nostra civiltΓ .

Entrambe le coste della penisola salentina conservano grotte preistoriche: alcune ancora inesplorate; altre oggetto di importanti studi, che serbano i primi preziosi semi della comune matrice europea, e rappresentano pertanto un inestimabile patrimonio immateriale di bellezza e storia, da recuperare e rendere fruibile al pubblico.

Nella mia mozione presento un elenco dettagliato delle grotte piΓΉ importanti che potrebbero essere legate in questo percorso di conoscenza, una sorta di viaggio a ritroso nel tempo fino alle origini. Dalla Grotta dei Cervi a Porto Badisco, considerata la Cappella Sistina della preistoria, a Grotta Romanelli a Santa Cesarea Terme che conserva il piΓΉ antico dipinto scoperto in Italia; dalle Grotte delle Striare a Grotta Cosma con le sue scene di caccia. E poi la Grotta dei Giganti con i suoi resti di pachidermi, ossa umane, ceramiche dell’etΓ del bronzo, cocci di epoca bizantina e monete di etΓ imperiale romana: praticamente un forziere dei segni che testimoniano il passaggio dell’uomo nel tempo.

Meritano particolare attenzione i tremila pittogrammi della Grotta dei Cervi, che risalgono al periodo neolitico tra il 4mila e il 3mila avanti Cristo. Alcuni di essi potrebbero addirittura risalire ad un periodo anteriore, tra i 5mila e gli 8 mila anni avanti Cristo. Raffigurano figure mistiche e umane, mani, animali e un ciclo dedicato alla caccia ai cervi, da cui il nome della grotta, precedentemente chiamata la grotta di Enea. Molti di essi sono stati eseguiti usando come β€œinchiostro” il guano dei pipistrelli.

L’elenco prosegue: la Grotta delle Veneri a Parabita, le grotte di NardΓ² e poi quella di Agnano a Ostuni, che custodisce la madre piΓΉ antica del mondo, una giovane donna di circa 20 anni morta al nono mese di gravidanza col suo bambino ancora in grembo, circa 28mila anni fa.

Con l’approvazione unanime da parte del Consiglio della mia mozione, e con l’impegno manifestato dalla consigliera delegata alla cultura Di Bari, parte dal Governo regionale un’azione di pressing che mi auguro possa portare presto al riconoscimento di patrimonio Unesco per le grotte preistoriche salentine, in modo da recuperare la nostra preistoria e farne una leva di promozione del turismo culturale e dell’economia del territorio”.

