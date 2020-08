Gallipoli (LE): “La fase finale nazionale del concorso Miss Mondo Italia 2020, già programmata per il periodo compreso tra il 31 agosto ed il 19 settembre, con finale nazionale fissata per sabato 19 settembre, presso il Castello Angioino di Gallipoli, è da intendersi annullata”. Ad annunciarlo ufficialmente è la “ADM International” società che detiene da 20 anni l’esclusiva Italia del prestigioso marchio Miss Mondo. Come noto anche dalle comunicazioni precedentemente effettuate attraverso i vari canali ufficiali in uso allo staff di Miss Mondo Italia, in considerazione dell’emergenza Covid-19, l’organizzazione nazionale aveva pensato per la kermesse 2020 ad un nuovo format, diverso e soprattutto compatibile con i protocolli imposti dall’emergenza sanitaria.

“Da qui parte di fatto una storia che ha dell’incredibile e dell’inverosimile, vissuta sulla nostra pelle ed a nostre spese, e che abbiamo scelto, di concerto con i nostri legali, di denunciare pubblicamente ai media”. Parte da qui il racconto che vede coinvolte da un lato la ADM International e dall’altro la società “Miami No Face Production srl” che come da contratto sottoscritto avrebbe dovuto occuparsi della produzione e della messa in onda del concorso, strutturata su dieci puntate, che raccontavano la vita delle Miss dal loro arrivo alla finale fino alla proclamazione, che sarebbe dovuta andare in onda sulla piattaforma Amazon Prime Video. Tuttavia, nell’ultimo mese sono emerse vicende, che l’organizzazione di Miss Mondo Italia, si è riservata di trattare nelle sedi giudiziarie atte a minare la regolarità della selezione e la stessa credibilità del concorso, costruita sul campo e con anni di onorata professionalità. Per queste motivazioni, serie e gravi, che contravvengono tanto i regolamenti interni, tanto la tutela del buon nome dell’organizzazione e della sua rete diffusa su tutto il territorio nazionale, che da sempre è impegnata ad operare e garantire la trasparenza della manifestazione e soprattutto le legittime aspirazioni delle migliaia di ragazze candidate, abbiamo ritenuto fondamentale bloccare l’evento e risolvere con immediatezza il citato accordo di collaborazione con la società di produzione incaricata della realizzazione del format televisivo. I fatti accaduti, assolutamente non imputabili a Miss Mondo, vedono proprio la nostra organizzazione parte lesa e vittima di una trama volta a condizionare, in qualche maniera, mediante la partecipazione al concorso di una candidata legata alla società di produzione, l’esito della selezione e la regolarità del concorso. Pur amareggiati e delusi abbiamo ritenuto necessario prendere questa seria e drastica decisione di annullare la fase finale del concorso.

© 2020, redazione. Tutti i diritti riservati