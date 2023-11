Comico arrestato: “Franco 14” in manette per droga e armi

Il noto comico Franco Altavilla, conosciuto online come Franco 14 e seguito da centinaia di migliaia di persone sui social media, è stato arrestato dai carabinieri di San Vito dei Normanni.

L’operazione ha portato alla perquisizione della sua abitazione nel rione Sant’Angelo, rivelando una sorprendente quantità di sostanze stupefacenti e armi.

Nel corso della perquisizione, Altavilla è stato trovato in possesso di 41,7 grammi di hashish, accuratamente nascosti dietro una tapparella, insieme a panetti della stessa sostanza disseminati in vari nascondigli della casa.

Oltre alla droga, sono emersi anche cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. La situazione ha preso una svolta ancor più inquietante quando le autorità hanno scoperto una pistola semiautomatica Browning calibro 7.65 con matricola abrasa, accompagnata da 71 munizioni calibro 7.65 e 25 munizioni calibro 9.

La scoperta ha sollevato domande sulla finalità di tale arsenale.Altavilla ha respinto con veemenza le accuse, negando la proprietà sia delle armi che della droga. Ha sostenuto di trascorrere gran parte delle giornate lontano da casa e ha affermato che chiunque potrebbe aprire la sua porta d’ingresso.

Nonostante le sue difese, il comico rimarrà in carcere, già avendo sperimentato il confinamento in passato per altre ragioni.Il suo arresto ha scosso la sua vasta base di fan, che segue il comico per il suo umorismo online.

Le indagini delle autorità proseguiranno per stabilire la verità dietro questo sorprendente sviluppo nella vita di Franco 14.