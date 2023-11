Fasano racconta: alleanza scuola-impresa per salvare il pianeta

FASANO – In risposta alla crescente preoccupazione per il cambiamento climatico, le scuole primarie di Fasano si sono distinte per il loro impegno attivo verso la sostenibilità. Il progetto #sonoperfettomanessunolosa, un’iniziativa che incita gli studenti a riflettere sull’impatto degli sprechi alimentari, ha trovato terreno fertile nelle aule fasanese grazie al sostegno di Best Italian Meat e Lepore Mare SpA.

Questa partnership strategica ha permesso di donare una copia della favola “Il sogno di Luz” a ogni alunno delle quarte classi del primo e secondo circolo didattico della città. La favola, illustrata da Leo Semeraro e scritta da Lucrezia Argentiero, offre una narrativa avvincente che invita a “elogiare l’imperfezione”, mostrando come la diversità possa essere un valore aggiunto e non un difetto.

La lotta contro il cambiamento climatico passa anche attraverso la consapevolezza e l’educazione delle nuove generazioni. Il messaggio di “non mangiare con gli occhi”, enfatizzato nell’opera, mira a sfidare la percezione comune che giudica la qualità del cibo basandosi esclusivamente sull’aspetto estetico. Questa iniziativa mira a ridisegnare i canoni estetici che guidano le nostre scelte alimentari, educando al contempo sulla relazione diretta tra sprechi, uso energetico e cambiamenti climatici.

Il contributo di Best Italian Meat e Lepore Mare SpA è stato fondamentale nel sostenere il messaggio di responsabilità e cambiamento. “Riconoscere l’imperfezione come autenticità e valore” è diventato il mantra di questa battaglia contro lo spreco e per il pianeta, secondo le parole dei rappresentanti delle due aziende.

La consegna dei libri è solo l’ultimo passo in un viaggio che vede Fasano protagonista nel cambiamento climatico, un impegno che trova alleati nei bambini, nei docenti e nelle famiglie, chiamati ora a leggere e diffondere il messaggio di Luz. Una comunità unita e attiva è essenziale per realizzare un cambiamento positivo.

“Il sogno di Luz” è disponibile su Amazon al prezzo di €14,90. La sua storia non è solo un regalo per i bambini di Fasano, ma un invito ad azioni quotidiane che possono realmente fare la differenza nel contrasto al cambiamento climatico.

Ambra Radaelli