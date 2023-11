Rifacimento di piazza Re Manfredi a Trani, il Sindaco Bottaro rassicura i vertici del Tribunale

Il Sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha rassicurato i vertici del Tribunale e dell’Ordine degli Avvocati in merito ai lavori di rifacimento della pavimentazione di piazza Re Manfredi, annunciando che il progetto definitivo non sarà consegnato prima di 90 giorni.

La questione era stata sollevata dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Francesco Logrieco, in seguito alle notizie riguardanti il progetto “Pinqua”, che prevede la ri-pavimentazione della piazza con l’utilizzo di basolato di pietra. Ciò avrebbe potuto limitare l’accesso e la fruibilità della piazza alle centinaia di auto che quotidianamente transitano nelle vicinanze degli uffici giudiziari.

Il Sindaco Bottaro ha sottolineato l’importanza di non arrecare disagi alle attività giudiziarie e ha assicurato che il progetto terrà conto delle necessità logistiche del Tribunale e dell’Avvocatura. Tuttavia, per l’avvio dei lavori, è necessario attendere la consegna del progetto definitivo, che avverrà non prima di 90 giorni. Il progetto dovrà anche considerare la rifunzionalizzazione di Palazzo Carcano, con la trasformazione dell’attuale piano sterrato in una piazza a servizio del nuovo ingresso principale.

Per quanto riguarda i posti auto, il Sindaco ha garantito che prima di interrompere il parcheggio in piazza Re Manfredi, si provvederà a sistemare un’area parcheggi nell’area ex Angelini e a ridosso di Porta Vassalla, a servizio degli operatori della giustizia. L’obiettivo è quello di garantire una soluzione adeguata per gli utenti di Palazzo Torres.

Di fronte alle preoccupazioni espresse dal Presidente Vicario del Tribunale di Trani, dott. Giuseppe Rana, e dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati, Francesco Logrieco, riguardo alla tempistica e alla disponibilità di posti auto al termine dei lavori, il Sindaco si è impegnato a presentare il progetto definitivo alla Conferenza Permanente per le relative valutazioni. Nel frattempo, si attiverà per rafforzare il piano di trasporto urbano nel centro storico e nel collegamento con la stazione ferroviaria, cercando finanziamenti a livello regionale, nazionale ed europeo per ottenere mezzi elettrici utili a tale scopo.

Il Presidente Logrieco ha assicurato al Sindaco che l’Avvocatura tranese seguirà con attenzione l’evolversi della situazione e lo stato di avanzamento dei lavori.



