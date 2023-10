Ambulanti di Andria chiedono annullamento avvisi TOSAP 2017

Dopo la vittoria dei ricorsi presentati presso la Corte di Giustizia Tributaria da parte di numerosi ambulanti di Andria, che ha portato all’annullamento degli avvisi di pagamento illegittimi emessi dal comune per la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) del 2017, si alza ora la voce anche di coloro che non hanno fatto ricorso.

L’Assemblea, che ha visto la partecipazione di ambulanti che non hanno presentato ricorso per varie ragioni, ha espresso gratitudine ai colleghi che hanno ottenuto giustizia e che ora vedono riconosciute anche le spese legali sostenute. Si è sottolineato come l’ente locale di Andria, in uno stato di grave difficoltà economica, non possa permettersi di gravare ulteriormente sui cittadini contribuenti.

Savino Montaruli, Presidente di CasAmbulanti – UniPuglia, ha dichiarato: “Le motivazioni delle Sentenze sono chiare, quindi la richiesta dei non ricorrenti è del tutto legittima e fondata. È altresì palese che qualora il comune dovesse insistere nel richiedere somme non dovute, non solo commetterebbe un madornale errore politico ma incorrerebbe in ulteriori conseguenze, non solo amministrative e comunque in un contesto di gravissima difficoltà economica dell’Ente pubblico.”

L’attenzione è ora focalizzata sull’attesa della sentenza di merito del Tar a dicembre, la quale potrebbe avere ulteriori ripercussioni sulla situazione. I rappresentanti degli ambulanti sottolineano che continuare a richiedere somme illegittime sarebbe controproducente e dannoso per l’ente pubblico.

Il Presidente di UniPuglia conclude sottolineando: “Siamo consapevoli che la situazione economica dell’ente locale è critica, ma continuare su questa strada non farebbe che aggravare la situazione. Dobbiamo essere pronti ad affrontare qualsiasi scenario, ma è fondamentale agire nel rispetto della legalità e dei diritti dei cittadini”.