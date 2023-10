U.S. Lecce – Calciatori convocati nelle nazionali

๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณ ๐™ƒ๐™–๐™ข๐™ฏ๐™– ๐™๐™–๐™›๐™ž๐™– ๐™ž๐™ฃ ๐™‰๐™–๐™ฏ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™–๐™ก๐™š

Il calciatore Hamza Rafia รจ stato convocato in Nazionale in occasione delle gare amichevoli Corea del Sud – Tunisia (13/10) e Giappone – Tunisia (17/10). ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช ๐™€๐™™๐™ฌ๐™–๐™ง๐™™ ๐™ ๐™ค๐™๐™ฃ ๐™ˆ๐™˜๐™ ๐™–๐™ฃ๐™ฃ๐™š๐™ฉ ๐™ž๐™ฃ ๐™‰๐™–๐™ฏ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™–๐™ก๐™š ๐™๐™ฃ๐™™๐™š๐™ง ๐Ÿฎ๐Ÿญ

il calciatore Edward John McJannet รจ stato convocato in Nazionale Under 21 irlandese in occasione della gara Lettonia – Irlanda (13/10) valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei Under 21.