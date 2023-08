Giovanissimi ma già abili nel furto delle moto, incastrati dai Carabinieri

Un’azione pronta e decisa da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto ha portato all’arresto di un 17enne e alla denuncia di un 16enne, entrambi residenti nella zona, per il presunto reato di furto aggravato.

L’operazione delle forze dell’Arma è stata scattata come parte dei servizi di prevenzione del territorio, nella notte appena trascorsa. Una chiamata anonima al numero di pronto intervento “112” ha segnalato l’attività sospetta dei due giovani nel quartiere Salinella. I Carabinieri si sono immediatamente mobilitati, raggiungendo la zona e cogliendo i ragazzi in flagrante mentre maneggiavano una motocicletta.

Grazie all’intervento celere dei militari, i due sospetti sono stati fermati sul posto e il controllo ha rivelato che il motociclo in questione, un Aprilia Scarabeo 125 cc, non apparteneva a loro. Inoltre, è stato constatato che il bloccasterzo della moto era stato danneggiato, sospettando quindi un tentativo di furto o di appropriazione indebita.

I ragazzi sono stati quindi condotti in caserma per ulteriori accertamenti. Dopo le opportune verifiche e valutazioni della situazione, il 17enne è stato arrestato. L’azione è stata condotta in conformità con le disposizioni del Procuratore Minorenni di Taranto. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua residenza. Il 16enne, invece, è stato denunciato ma è stato lasciato in stato di libertà.