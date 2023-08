Riaperti i bagni pubblici di via Paolotti a Martina Franca dopo le polemiche

Da circa una settimana, indigeni e turisti hanno dovuto fare i conti a Martina Franca con la chiusura dei bagni pubblici di Via Paolotti a causa di un incendio che avrebbe causato danni.

Si è trattato di una situazione particolarmente problematica, soprattutto per le persone diversamente abili e disagiate che sono state private della possibilità di farsi una doccia che è possibile farla in quei bagni.

Finalmente, però, possiamo dare una buona notizia: i bagni pubblici sono stati riaperti a tempo di record.

Grazie all’impegno congiunto degli uffici preposti del Comune di Martina Franca, i bagni sono stati sottoposti a lavori di sistemazione e di ripristino e possono essere nuovamente utilizzati.

È importante sottolineare che la riapertura dei bagni è stata resa possibile anche grazie all’interessamento di Puglia Press, che, con un articolo sulla vicenda, ha contribuito a mettere l’accento sulla necessità di intervenire tempestivamente per garantire i servizi fondamentali a tutta la cittadinanza, e in particolar modo alle persone con disabilità.

È triste dover constatare che, a volte, serve l’intervento dei media per ottenere delle azioni concrete.

L’episodio dei bagni pubblici di via Paolotti dimostra ancora una volta che, purtroppo, talvolta le istituzioni si muovono solo quando vengono messe di fronte all’opinione pubblica.

Ci auguriamo che situazioni come queste non si ripetano e che l’accessibilità e la fruibilità dei servizi pubblici siano sempre garantite a tutti, senza bisogno di sollevare polemiche o rivolgersi ai media.

I cittadini hanno il diritto di usufruire di servizi dignitosi e adeguati alle loro necessità, soprattutto quelle in difficoltà.

In futuro suggeriamo che, oltre al cartello di chiusura, venga lasciato un cartello che indichi la possibilità di usufruire di servizi alternativi, segno di una maggiore attenzione verso i bisogni delle persone anche con disabilità.

È importante ricordare che il potere di rendere questo possibile è nelle mani delle autorità competenti, che devono intervenire tempestivamente e con la giusta prontezza di azione, senza attendere che il problema diventi di dominio pubblico.

Siamo lieti che i bagni pubblici di via Paolotti siano nuovamente aperti e speriamo che servano come esempio virtuoso per tutti gli altri servizi pubblici presenti a Martina Franca Solamente attraverso l’impegno costante di tutti, si può garantire una comunità inclusiva e solidale.

Quando si vuole, si può davvero fare la differenza.