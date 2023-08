Turisti pazzi per la Sagra del vino di Carosino!

Anche la 57esima Edizione dell’appuntamento più atteso dell’estate di Carosino si conferma ai vertici del gradimento di turisti e vacanzieri grazie ad una serie di eventi dedicata all’enogastronomia, alla musica, agli spettacoli teatrali e ai convegni tematici

Grande affluenza di visitatori durante le prime due giornate della 57esima Edizione della “Sagra del Vino”, la tradizionale manifestazione che, dedicata all’enogastronomia, alla musica, agli spettacoli teatrali, ai concerti e ai convegni sul settore vitivinicolo, ogni anno si svolge a Carosino riuscendo a mantenere intatti il fascino e l’attesa per quelli che sono i suoi appuntamenti cardine.

Il richiamo è soprattutto al riempimento e all’accensione della Fontana Monumentale, i suggestivi riti che hanno impreziosito l’alba e la serata della prima giornata di un evento considerato, a giusta ragione, l’orgoglio di un’intera comunità da sempre impegnata nella valorizzazione dei prodotti della sua terra.

L’edizione 2023 della “Sagra” è partita benissimo e le premesse che arrivi al traguardo con ottimi risultati in termini di presenze e gradimento ci sono tutte. Del resto, la macchina organizzativa messa a punto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Onofrio Di Cillo non ha trascurato alcun particolare, come dimostra l’elenco degli appuntamenti previsti dal 24 al 27 agosto.

Notevole interesse hanno riscosso il primo talk tenuto nella giornata inaugurale presso la “Sala del Gusto” del Castello D’Ayala Valva e l’incontro svoltosi quest’oggi, venerdì 25 agosto, nell’Anfiteatro Aquilone Parco Pubblico. Due convegni che hanno visto relatori di primo piano parlare di enoturismo (un’attività che abbina alla semplice degustazione di vini la scoperta dei luoghi, delle tradizioni e dei territori in cui vengono prodotti), della sempre più incisiva presenza del ruolo femminile in quella che viene ritenuta la nuova economia del vino, dell’accoglienza enogastronomica del territorio e delle innovative tecnologie utilizzate per la produzione vinicola.

Ma la “Sagra” ha riservato e riserverà spazio anche ad altri appuntamenti. Come il bellissimo “Concerto all’Alba”, che ha visto esibirsi il Quartetto d’archi “Solisti lucani” nella rinnovatissima Piazza Enrico Berlinguer, recentemente sottoposta ad opere di restyling che, grazie all’impegno dell’Amministrazione Di Cillo, l’hanno resa più moderna più funzionale, più vicina agli standard europei. O come l’avvio del “Percorso del Gusto” all’interno della corte del Castello con degustazione di vino e lo show-cooking che nella serata di giovedì 24 ha visto competere chef e massaie; la gara di pigiatura dell’uva tra i ragazzi dei rioni di Carosino; lo spettacolo teatrale “Racconti in bottiglia”; e poi la musica, tanta musica live tra le vie del Centro storico, a cui si sono aggiunti il Summer tour di “Ciccio Riccio” ed il concerto dei “Palasport”.

La programmazione dell’evento, che quest’anno ha potuto contare non solo sul finanziamento del Comune di Carosino, ma anche su risorse erogate dalla Regione Puglia, andrà avanti anche nelle giornate del 26 e del 27 (quella conclusiva) con altri spettacoli, incontri tematici e concerti, il tutto con un unico obiettivo: rendere ancor più speciale questa 57esima edizione della “Sagra del Vino”.