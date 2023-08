In Puglia “Come spendi mangi”: confronto tra miti e realtà in un paradiso incontaminato

È comune tra i pugliesi dire “Come spendi mangi”, un’espressione che allude a spendere sapientemente, ottenendo il meglio con ciò che si ha a disposizione, ma la qualità accontenta ogni target.

E in effetti, la Puglia rappresenta proprio questo principio: “Come spendi mangi“

Il 2022 si era rivelato un anno indimenticabile per la Puglia, una regione che sorprendentemente aveva raggiunto gli obiettivi prefissati per il 2025 molto prima del previsto.

Nonostante sfide globali come la pandemia, la guerra e altre crisi, la Puglia aveva brillato nel panorama turistico italiano e internazionale.

Con tali risultati straordinari conseguiti in un periodo così travagliato, ci si potrebbe chiedere: chi, o cosa, ha cercato di danneggiare una regione così resiliente e prospera?

Chi ha interesse a screditare la Puglia: un paradiso incontaminato tra contestazioni e riconoscimenti?

Quando si parla della Puglia, si evocano immagini di litorali sconfinati, tra i più belli d’Europa, con le coste adriatiche e ioniche che incantano chiunque le visiti. Si va dalle spiagge dorate del Gargano alle rive cristalline del Basso Salento, passando per la storia marittima di Taranto fino alle leggende di Santa Maria di Leuca.

Peschici, Vieste, Mattinata, i Monti Dauni, Bovino, Troia, Pietramontecorvino, Castel del Monte,

Ogni angolo di questa regione sembra avere un racconto da condividere.

Panorami mozzafiato come Vieste, sospesa tra cielo e mare, o Polignano a Mare, con le sue scogliere calcaree che s’immergono in acque blu profondo.

E chi potrebbe dimenticare Il Ciolo vicino a santa Maria di Leuca, un gioiello naturale incastonato nella roccia?

E poi ci sono i santuari naturali, come la Riserva di Torre Guaceto, un luogo dove la natura regna sovrana e nuotando tra le sue acque, si può essere accompagnati da branchi di piccoli pesci colorati, testimoni silenziosi della bellezza incontaminata del luogo.

Il Gargano con a seguire Monopoli, le Grotte di Castellana.

C’è poi la Valle d’Itria, con i suoi trulli iconici e le verdi campagne, è un paesaggio da cartolina dove ogni borgo ha una storia da raccontare: Martina Franca, con le sue tradizioni musicali tra le quali un festival che porta il suo nome, conosciuto in tutto i mondo,

Cisternino e Locorotondo, esempi splendidi di come la tradizione possa fondersi con la modernità.

E, ovviamente, la luminosa Ostuni, la “Città Bianca”, un labirinto di vicoli e scalinate imbiancate a calce che brillano sotto il sole del Mezzogiorno.

Vogliamo parlare della penisola Salentina? Oppure del Gargano? Senza tralasciare città ricche di storia e bellezze architettoniche come Bari Taranto e la Magna Grecia e Lecce

Ma potremmo parlare ore ed ore dei luoghi reconditi della Puglia molti dei quali sconosciuti agli stessi pugliesi.

Di fronte a tanta bellezza e ricchezza culturale, sorge spontanea una domanda: chi potrebbe mai avere interesse a screditare una regione così ricca di meraviglie? E, soprattutto, perché?

La Puglia è una regione affascinante e ricca di tradizioni gastronomiche, un vero gioiello nel panorama enogastronomico italiano.

Con il suo proverbiale “Come spendi mangi”, suggerisce che come investi, così ricevi in termini di esperienza culinaria e di soggiorno.

La Puglia offre una vasta gamma di opzioni per l’alloggio, dalle soluzioni più economiche come B&B e case vacanze, fino ai lussuosi Resort e hotel che possono costare fino a 2000 euro a notte.

C’è qualcosa per ogni budget, garantendo un’esperienza autentica e confortevole per tutti i visitatori.

L’enogastronomia è Il cuore pulsante della Puglia con la sua cucina tradizionale. Molte delle sue delizie culinarie sono legate strettamente alla terra, come l’olio d’oliva.

La regione è famosa per piatti come le orecchiette con le cime di rapa, i cavatelli con le cozze, le patate riso e cozze, le bombette di Martina Franca, il capocollo, ma l’elenco è molto lungo e vale la pena scoprirlo entrando nei locali tipici.

Oltre a ciò, la Puglia offre una vasta gamma di prodotti freschi e autentici come la burrata, la ricotta marzotica, e il pane di Altamura.

La tradizione culinaria si sposa perfettamente con i vini robusti come il Primitivo, l’Aleatico, il Negramaro, il salice.

La Puglia è una destinazione molto popolare per il turismo enogastronomico. Con oltre 350 prodotti tipici, 12 Strade del Vino e dei Sapori e 188 masserie didattiche, la regione ha molto da offrire ai visitatori. Roberta Garibaldi, un’esperta nel settore, sottolinea che la Puglia è la terza regione italiana più popolare per le vacanze enogastronomiche, dopo Toscana e Sicilia.

Il settore turistico legato all’enogastronomia è in continua crescita. I dati mostrano che l’80% degli italiani che cercano online informazioni per una vacanza culinaria, sono interessati a corsi di cucina o degustazioni.

Le esperienze legate al cibo e al vino sono cruciali nella scelta del viaggio, e la Puglia offre una vasta gamma di opzioni.

In sintesi, la Puglia offre una combinazione irresistibile di alloggi di alta qualità, una cucina tradizionale autentica e un’offerta enogastronomica ineguagliabile.

Questa ricchezza culinaria, combinata con il suo patrimonio storico e culturale, rende la Puglia una delle destinazioni turistiche più ambite d’Italia. Se stai cercando un’esperienza culinaria autentica, la Puglia è il posto giusto.

Qual è unque il motivo di una campagna contro la Puglia messa in atto?

La Campagna Mediatica sulla Puglia e il Fenomeno del “Caro Prezzi”

La Puglia è la regione che ha dimostrato una crescita turistica notevole nel post-Covid suscitando l’invidia e la preoccupazione di molte altre regioni italiane.

Il risultato? Una campagna mediatica mirata a sottolineare le presunte carenze della regione.

Il principale punto di attacco è stato il cosiddetto “caro prezzi”.

Come si suol dire: in Puglia “spendi come mangi”.

Sì, è possibile che ci siano stabilimenti balneari dove affittare un ombrellone e due lettini può costare fino a 60 euro al giorno in alta stagione, ma bisognerebbe poi guardare anche i servizi offerti. Il prezzo varia soprattutto per questi.

E ci sono, ovviamente, esempi estremi di lusso come il gazebo al “Cinque Vele Beach Club” di Marina di Pescoluse, dove il costo può raggiungere cifre vertiginose.

Ma queste cifre rappresentano l’apice dell’offerta turistica e non sono certo la norma.

Va sottolineato che simili prezzi si trovano in diverse regioni italiane, e prendendo come esempio la suite presidenziale dell’Hotel Cala di Volpe in Costa Smeralda, che costa 17.000 euro a notte, ci si rende conto che il lusso ha un prezzo ovunque.

La Puglia, con i suoi 940 km di costa variegata, tra spiagge sabbiose, coste rocciose, alte falesie e tratti antropizzati, offre una vasta gamma di soluzioni per tutti i gusti e tutte le tasche.

Numerosi sono i chilometri di spiagge libere, dove è possibile godersi una giornata al mare spendendo pochissimo. Basta un ombrellone e un lettino che si possono acquistare a meno di 100 euro in uno dei tanti negozi, per trasformare un semplice giorno di mare in un’esperienza lussuosa.

La concorrenza internazionale è un altro fattore da considerare.

L’Albania, ad esempio, sta emergendo come una destinazione turistica popolare, seguendo un percorso simile a quello che la Grecia ha percorso anni fa.

Eppure, una vacanza a Creta oggi può costare quanto una vacanza in Puglia, nonostante i servizi offerti possano differire.

In conclusione, mentre la Puglia potrebbe aver scatenato la gelosia di altre regioni a causa del suo successo turistico, è essenziale considerare l’intero panorama delle offerte e dei servizi prima di trarre conclusioni affrettate.

La regione offre un equilibrio perfetto tra lusso e accessibilità, rendendola una destinazione attraente per un’ampia varietà di turisti.

La Puglia, un Investimento di Valore Ineguagliabile

La Puglia, con la sua straordinaria offerta turistica, si dimostra come una destinazione che va oltre il semplice rapporto qualità-prezzo.

IN PUGLIA C’È L’OFFERTA: PAGHI UNO, PRENDI 6

Bellezza del Territorio: Prima di tutto, la Puglia offre paesaggi mozzafiato, una costa variopinta e scorci pittoreschi che sono, da soli, un’esperienza unica al mondo.

Enogastronomia: La regione vanta una tradizione culinaria ricca e diversificata, con prodotti tipici e vini che sono il frutto di secoli di tradizioni e che offrono esperienze gustative autentiche.

Cultura: Con una storia millenaria alle spalle, la Puglia è un crogiolo di culture, tradizioni e storie che si riflettono in ogni angolo delle sue città e dei suoi piccoli borghi.

Arte: Dalle chiese rupestri ai trulli, dai palazzi barocchi alle masserie, la Puglia è un museo a cielo aperto, un vero e proprio gioiello artistico.

Natura: Oltre alle sue spiagge sabbiose e calette rocciose, la Puglia offre parchi naturali, riserve e aree protette dove la natura regna sovrana.

Sentimento: Questo è l’elemento impalpabile, ma forse il più significativo. La Puglia offre un senso di appartenenza, di calore umano e di ospitalità che difficilmente si ritrova altrove.

In un mondo in cui spesso si paga per singole esperienze, la Puglia rompe questo modello offrendo un pacchetto completo.

Mentre in altre destinazioni si potrebbe pagare un prezzo elevato solo per l’accesso a una spiaggia esclusiva o un piatto gourmet, in Puglia con la stessa cifra si accede a un intero universo di esperienze.

Per concludere, la Puglia non solo offre un’accessibilità economica che la rende adatta a tutti i budget, ma anche un valore aggiunto che supera di gran lunga l’investimento iniziale.

È come acquistare un gioiello al prezzo di un semplice accessorio.

La Puglia, dunque, rappresenta un risparmio non solo economico, ma anche emotivo e culturale, che difficilmente si può trovare altrove.

In Conclusione: pianificate le vacanze in Puglia, iniziando dal budget avostra disposizione. Riuscirete senza ombra di dubbio a trascorrere una delle più belle vacanze della vostra vita che contagerà al punto tale da farla diventare una delle mete ogni estate da rivivere.