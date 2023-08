Sanità in crisi – parte 2: il personale in fuga tra tagli e precarietà

La sanità italiana è alle prese con una grave carenza di personale, causata dai tagli alla spesa, dal blocco del turnover e dalla scarsa attrattività del settore. Quali sono le conseguenze e le possibili soluzioni?

La riduzione degli organici: un problema strutturale e emergenziale

Negli ultimi dieci anni, il personale del Sistema sanitario nazionale (Ssn) si è ridotto di oltre 41mila unità, a causa dei piani di rientro regionali e della crisi economica. Questo ha portato a un invecchiamento degli operatori sanitari (medici, infermieri e operatori sociosanitari), che nel 2020 avevano un’età media di circa 51 anni per i medici e 47 per gli infermieri. Inoltre, entro il 2027 si prevede il pensionamento di circa il 28% del personale medico e dell’8% di quello infermieristico. Questa situazione ha reso difficile affrontare l’emergenza pandemica da Covid-19, che ha richiesto un aumento della domanda di servizi sanitari.

La fuga del personale: un problema di mercato e di qualità

La carenza di personale sanitario non è stata compensata da un adeguato reclutamento di nuove risorse, sia per le difficoltà di accesso alle professioni sanitarie sia per la loro scarsa attrattività nel mercato del lavoro italiano. Molti operatori sanitari hanno infatti preferito trasferirsi all’estero, dove il trattamento economico è più vantaggioso, o esercitare la libera professione, come nel caso dei “medici a gettone”. Questo ha comportato una perdita di competenze e una riduzione della qualità dei servizi sanitari offerti.

Le possibili soluzioni: investire nella formazione e nel welfare del personale sanitario

Per risolvere la crisi del personale sanitario, la sanità italiana deve investire nella formazione e nel welfare degli operatori sanitari. Questo significa garantire un’adeguata offerta formativa, sia iniziale che continua, per aggiornare le competenze e adeguarsi alle nuove tecnologie digitali. Significa anche migliorare le condizioni di lavoro, sia economiche che organizzative, per incentivare la motivazione e la soddisfazione degli operatori sanitari. Infine, significa promuovere il benessere fisico e psicologico degli operatori sanitari, che sono esposti a elevati livelli di stress e burnout.

Sanità in crisi

Leggi anche:

Parte 1 – Sanità in crisi – Invecchiamento

Parte 3 – Sanità in crisi – salvare il sistema sanitario