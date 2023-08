La nonna Iolanda compie 108 anni a Lecce

Una vita lunga e piena di fede

La nonna Iolanda è una donna speciale. Ha vissuto più di un secolo, attraversando due guerre mondiali, epidemie e pandemie. Ha visto cambiare il mondo, ma non ha perso la sua fede e la sua gioia di vivere.

Nata nel 1915 a Lecce, nel quartiere di Santa Lucia, è conosciuta da tutti come “la nonna Iolanda”. Festeggia il suo 108° compleanno, diventando una delle donne più anziane della città.

Una famiglia numerosa e una passione per il cucito

La nonna Iolanda ha avuto quattro figli, che le hanno regalato tanti nipoti e pronipoti. Rimasta vedova negli anni Sessanta, ha sempre lavorato sodo per mantenere la sua famiglia. Il suo hobby preferito era il cucito, che le permetteva di esprimere la sua creatività e il suo gusto.

Oggi la nonna Iolanda non può più andare in giro per il quartiere come una volta, ma è sempre circondata dall’affetto dei suoi cari. La sua ricetta per una vita lunga e felice è semplice: “Pregare, sorridere e mangiare bene”.