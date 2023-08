Sanità in crisi – parte 1: l’invecchiamento della popolazione

Sanità in crisi: le sfide della Puglia e dell’Italia

La sanità italiana è sotto pressione per l’invecchiamento della popolazione, le condizioni di lavoro del personale e la digitalizzazione dei servizi. Quali sono i problemi e le possibili soluzioni?

L’invecchiamento della popolazione: una sfida per la domanda e l’offerta di servizi sanitari

L’Italia è uno dei paesi più vecchi del mondo, con una quota di over 65 che supera il 23%. Questo comporta una maggiore domanda di servizi di prevenzione, cura e assistenza, soprattutto per le malattie croniche e degenerative. Allo stesso tempo, però, l’offerta di servizi sanitari è a rischio per il pensionamento di molti operatori (medici, infermieri e operatori sociosanitari) e la scarsa attrattività del settore per i giovani. Secondo un’indagine dell’Inapp, il personale sanitario è insoddisfatto per lo sforzo fisico, mentale ed emotivo, la retribuzione e le prospettive di carriera. Inoltre, la digitalizzazione dei servizi richiede una formazione adeguata e continua.

La situazione della Puglia: tra criticità e opportunità

La Puglia è una delle regioni più colpite dalla crisi sanitaria, sia per la diffusione del Covid-19 sia per le preesistenti fragilità del sistema. La regione ha infatti un’età media elevata (44,8 anni), una spesa sanitaria inferiore alla media nazionale (1.640 euro pro capite) e un rapporto tra medici e popolazione inferiore alla media nazionale (3,9 per mille). Tuttavia, la Puglia ha anche delle potenzialità da valorizzare, come la rete di ospedali pubblici e privati accreditati, la presenza di centri di eccellenza nella ricerca e nella formazione sanitaria e la capacità di innovare con soluzioni digitali.

Le possibili soluzioni: investire nella sanità pubblica e privata, valorizzare il personale e promuovere la prevenzione

Per affrontare la crisi sanitaria, la Puglia e l’Italia devono investire nella sanità pubblica e privata, garantendo un’equa distribuzione delle risorse sul territorio e una qualità dei servizi omogenea. Inoltre, devono valorizzare il personale sanitario, migliorando le condizioni di lavoro, incentivando il turnover generazionale e offrendo opportunità di formazione e aggiornamento. Infine, devono promuovere la prevenzione, sensibilizzando i cittadini sui corretti stili di vita e sulle misure di protezione individuale e collettiva.

