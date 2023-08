Turista cade dal balcone di un b&b a Polignano a Mare

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di lunedì 14 agosto a Polignano a Mare, in provincia di Bari. Un turista che alloggiava in un b&b situato nel centro storico della città è caduto dal balcone del primo piano, finendo sulla strada sottostante.

Il balcone ha ceduto improvvisamente

Secondo le prime ricostruzioni, il turista, un uomo di 45 anni originario di Milano, si trovava sul balcone della sua camera quando la struttura ha ceduto improvvisamente, facendolo precipitare nel vuoto. Nella caduta, l’uomo ha sfiorato un gruppo di bambini che giocavano in strada, fortunatamente senza coinvolgerli.

Trasportato in ospedale in codice rosso

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e hanno verificato le condizioni del balcone e della facciata dell’edificio. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi del caso e hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente. Il turista è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale di Monopoli, dove è ricoverato in gravi condizioni.