Come preparare i pomodori secchi di Puglia

I pomodori secchi sono una specialità tipica della Puglia. Si tratta di pomodori maturi essiccati al sole o in forno. Hanno un sapore intenso e agrodolce. Si usano per condire frise, pizze, bruschette e antipasti. In questa guida ti spiego come prepararli e conservarli.

La scelta dei pomodori

Per fare i pomodori secchi devi scegliere dei pomodori rossi, sodi e maturi. Il tipo migliore è il San Marzano. Questo pomodoro ha una forma allungata e una polpa soda. Ha un gusto dolce e poco acido. Puoi trovare i San Marzano nei mercati locali o nei negozi di prodotti tipici.

L’essiccazione dei pomodori

Per essiccare i pomodori devi lavarli e asciugarli bene. Poi li devi tagliare a metà nel senso della lunghezza. Devi togliere i semi e spolverarli di sale. Il sale aiuta a far uscire l’acqua e a conservare il sapore. Ora devi disporre i pomodori su un graticcio o su una paglia intrecciata. Devi lasciarli al sole per 3-4 giorni, girandoli di tanto in tanto. La sera devi ritirarli in un luogo asciutto. I pomodori sono pronti quando sono duri, raggrinziti e rossi.

La conservazione dei pomodori

Per conservare i pomodori secchi devi metterli in barattoli di vetro sterilizzati. Devi bollirli in acqua e aceto per cinque minuti e poi strizzarli bene. Devi asciugarli con un panno e disporli nei barattoli a strati. Tra uno strato e l’altro puoi aggiungere aglio, peperoncino, basilico e altri aromi a piacere.

Puoi anche aggiungere olive o capperi se ti piace. Infine devi coprire i pomodori con olio extravergine di oliva. Devi lasciare un giorno prima di chiudere i barattoli, per rabboccare l’olio se serve. I pomodori secchi si possono consumare dopo un mese e durano circa sei mesi.