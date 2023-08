Martina Franca: nefrologia in pericolo – pazienti in ansia

La situazione del reparto di nefrologia e dialisi dell’ospedale di Martina Franca è sempre più critica. Il reparto è stato chiuso per lavori, rimangono aperte solo le sale per la Dialisi quindi in caso di bisogno trasferimento a Taranto. Ma i pazienti temono che non riaprirà mai più. I malati pensano ai loro disagi e ai rischi per la loro salute.

Un reparto indispensabile

Il reparto di nefrologia e dialisi di Martina Franca è uno dei pochi nel territorio tarantino che offre assistenza ai pazienti affetti da insufficienza renale cronica. Ogni giorno, circa 90 persone si sottopongono alla dialisi, un trattamento vitale che sostituisce la funzione dei reni. Il reparto dispone anche di una sala per le emergenze e le urgenze nefrologiche, che possono essere fatali se non trattate tempestivamente.

Una chiusura sospetta

Sarà forse il periodo delle ferie ma: Il reparto è stato, con la motivazione di effettuare dei lavori di adeguamento strutturale. Tuttavia, i lavori sono stati rinviati a settembre, senza alcuna spiegazione. Molti si chiedono se il reparto riaprirà davvero, o se si tratta di una scusa per smantellarlo definitivamente.

Una carenza di personale

A rendere ancora più precaria la situazione è la carenza di medici nefrologi, una problematica nazionale e regionale che colpisce anche Martina Franca. Il reparto conta solo due dirigenti medici, che dovrebbero essere trasferiti a Foggia per concorso. La Regione ha bloccato i trasferimenti, ma per quanto tempo? Inoltre, i malati ci informano che l’unico nuovo ingresso di un medico nefrologo che è stato assegnato al reparto, ma non si sa quando inizierà a lavorare.

Una risposta insufficiente

Di fronte alle proteste dei pazienti e delle associazioni, la direzione della Asl Taranto ha rilasciato una dichiarazione in cui assicura che il reparto non chiude e che il servizio di dialisi è garantito datata 19 luglio 2023. Tuttavia, queste parole non bastano a tranquillizzare i malati renali, che si sentono abbandonati dalle istituzioni. Il sindaco di Martina Franca, Pentassuglia, e il direttore generale della Asl Taranto, che dicono? Si faranno carico delle esigenze dei cittadini o li lasceranno in balia del destino? La vostra voce può rincuorare queste persone già in grave difficoltà.

Chi vivrà vedrà.