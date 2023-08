Sequestrati 100 kg di cozze nere: Contrastata la vendita illegale di mitili in zona “Galeso”

Nell’ambito delle costanti operazioni tese a reprimere il commercio illegale di prodotti ittici, la Polizia di Stato ha effettuato un importante sequestro nel corso dello scorso fine settimana. Circa 100 kg di cozze nere sono stati rinvenuti e sequestrati, mentre un individuo è stato denunciato per presunta responsabilità nel reato di commercio di sostanze alimentari nocive e in stato di cattiva conservazione.

L’attività investigativa, portata avanti dai poliziotti del Commissariato Borgo, in stretta collaborazione con l’ASL di Taranto, si è concentrata sul monitoraggio delle sponde del Galeso, un’area nota per la sua attività legata alla pesca e al commercio di prodotti ittici. In particolare, l’attenzione è stata focalizzata sulla zona delle banchine, luogo privilegiato per tali transazioni illegali.

Durante una delle pattuglie, gli agenti hanno notato un veicolo di colore bianco parcheggiato con la parte posteriore rivolta verso il mare. Uomini intenti a caricare confezioni nel portabagagli dell’auto hanno sollevato i sospetti degli investigatori. In seguito alla partenza dell’autovettura, gli agenti hanno proceduto a fermarla per un controllo sulla Strada Statale 7.

Le verifiche hanno confermato i sospetti iniziali: all’interno del veicolo sono stati trovati circa 100 kg di cozze nere, prive di ogni forma di tracciabilità e in evidente stato di deterioramento. L’azione illegale è stata contrastata con il tempestivo sequestro del carico. Su disposizione del medico dell’ASL, il materiale è stato distrutto attraverso un compattatore idoneo.

Il conducente del veicolo è stato denunciato per il suo coinvolgimento nell’operazione di commercio di sostanze alimentari nocive e non conformi alle norme di conservazione. È importante sottolineare che l’indagato gode della presunzione di innocenza fino a prova contraria, secondo i principi legali.

In una concomitante operazione, gli agenti del Commissariato Borgo sono incappati in un individuo noto alle forze dell’ordine. Questo individuo è stato avvistato mentre coordinava le operazioni di parcheggio delle auto all’interno di Piazzale Democrate. La sua attività è stata giudicata abusiva e pertanto ha ricevuto una denuncia in quanto responsabile di parcheggiatore non autorizzato.

È fondamentale sottolineare che le azioni intraprese dalle forze dell’ordine sono cruciali per garantire la sicurezza alimentare e la legalità nel commercio dei prodotti ittici. Il sequestro delle cozze nere rappresenta un passo significativo verso il contrasto dell’attività criminale che mette a rischio la salute dei consumatori e danneggia l’immagine delle attività economiche legittime.