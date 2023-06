Servizio straordinario dei Carabinieri a Ceglie Messapica: denunce e sequestri in seguito a controlli del territorio

I Carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni hanno concluso un intenso servizio di controllo del territorio nel Comune di Ceglie Messapica, che ha portato a numerose denunce e sequestri. L’operazione, volta a contrastare l’illegalità e garantire la sicurezza dei cittadini, ha dato risultati significativi.

Durante i controlli, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà diversi individui per varie infrazioni. Un uomo è stato trovato alla guida di un ciclomotore con addosso due coltelli a serramanico di dimensioni considerevoli (rispettivamente 15 e 21 cm). I coltelli sono stati immediatamente sequestrati come prova del reato.

Inoltre, una donna è stata fermata alla guida di un’autovettura in evidente stato di ebbrezza alcolica. L’accertamento etilometrico ha confermato un tasso alcolemico superiore al limite consentito, il che ha comportato il ritiro immediato della patente di guida.

Un giovane è stato sorpreso alla guida di un’altra autovettura, anche lui in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico oltre il limite consentito. La sua patente di guida, che era già sospesa per omessa presentazione a revisione, è stata revocata definitivamente.

Tra le denunce, c’è stato anche un giovane attualmente sottoposto al regime della detenzione domiciliare, che è stato sorpreso a colloquiare con due persone all’esterno della propria abitazione. La violazione delle restrizioni imposte dalla detenzione domiciliare comporterà conseguenze legali per il giovane.

Parallelamente, sono state fatte segnalazioni alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Un 24enne di San Vito dei Normanni è stato trovato in possesso di 0,2 grammi di hashish, mentre un 20enne della stessa città è stato trovato con 0,1 grammi di marijuana. Infine, un 45enne di Ostuni è stato sorpreso con 0,67 grammi di cocaina. Tutte le sostanze stupefacenti sono state sequestrate.

In totale, sono stati controllati 37 automezzi e identificate 43 persone durante l’operazione dei Carabinieri. Sono state effettuate diverse perquisizioni e controllati alcuni esercizi pubblici, che hanno portato anche all’elevazione di contravvenzioni al Codice della Strada.

L’operazione dei Carabinieri nella città di Ceglie Messapica dimostra l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e la legalità sul territorio. Le azioni intraprese durante il servizio straordinario di controllo del territorio sono state finalizzate a contrastare ogni forma di illegalità e ad assicurare la tranquillità dei cittadini.