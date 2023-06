Variazioni alla sosta e agli autobus di Kyma Mobilità per “Medimex 2023” | LE INDICAZIONI

In occasione dell’attesissimo evento “Medimex 2023”, sono state annunciate alcune importanti modifiche alla circolazione stradale e al servizio di trasporto pubblico locale gestito da Kyma Mobilità.

Le limitazioni alla circolazione veicolare interesseranno il Lungomare, via Regina Margherita e via Principe Amedeo, rendendo necessarie deviazioni per le linee degli autobus di Kyma Mobilità nelle giornate di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 giugno. Gli orari di deviazione saranno compresi tra le ore 10.00 e le ore 24.00. I dettagli specifici su queste modifiche sono disponibili sul sito ufficiale dell’azienda, all’indirizzo www.kymamobilita.it.

Parallelamente, durante le stesse giornate, saranno applicate restrizioni alla sosta su alcune strade del Borgo di Taranto, appartenenti alle zone A e B. Queste misure hanno l’obiettivo di garantire il buon svolgimento dell’evento e agevolare la mobilità nel centro cittadino.

Per minimizzare i disagi per i residenti che possiedono permessi di parcheggio e per gli abbonati ai parcheggi cittadini delle zone interessate, è stato stabilito un provvedimento speciale. Nei giorni di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 giugno 2023, i titolari di permessi per la zona A e zona B, nonché gli abbonati per le zone A, B e A+B, avranno la possibilità di parcheggiare le proprie autovetture in zone diverse da quelle indicate sul loro permesso, pur restando all’interno delle vie incluse nelle zone A, B e C.

Si tratta di un’opportunità eccezionale per evitare inconvenienti ai residenti e agli abbonati, consentendo loro di trovare facilmente posti auto alternativi nelle immediate vicinanze delle zone interessate dall’evento “Medimex 2023”.

L’amministrazione comunale invita pertanto i cittadini interessati a consultare attentamente le informazioni sulle deviazioni delle linee degli autobus e sulle variazioni alla sosta sul sito web di Kyma Mobilità, al fine di pianificare al meglio i propri spostamenti durante le giornate di venerdì, sabato e domenica.

“Medimex 2023” rappresenta un importante momento di aggregazione e promozione culturale per la città di Taranto, e l’amministrazione si impegna a garantire un’organizzazione efficiente e un agevole accesso ai luoghi dell’evento per tutti i partecipanti e gli abitanti del territorio.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla manifestazione “Medimex 2023” e sulle relative modifiche alla circolazione e alla sosta, si consiglia di consultare i canali ufficiali dell’amministrazione comunale e di Kyma Mobilità.